Stellt Apple heute überraschenderweise das M5 iPad Pro vor?

Heute Abend steht Apples großes September-Event an und während alle Welt auf die Vorstellung der iPhone 17-Reihe blickt, gibt es zunehmend Anzeichen dafür, dass auch das neue M5 iPad Pro mit auf der Bühne stehen könnte.

Mehr als nur iPhones: Apple soll über acht neue Produkte zeigen

Laut Gerüchten will Apple am 9. September gleich eine ganze Reihe neuer Geräte präsentieren. Neben den vier iPhone 17-Modellen werden auch die Apple Watch Ultra 3, die Apple Watch Series 11, die Apple Watch SE 3 und neue AirPods Pro 3 erwartet. Doch plötzlich scheint auch ein weiteres Highlight möglich: Das erste iPad Pro mit M5-Chip.

iPad Pro feiert 10. Geburtstag

Obwohl die Produktpalette für die Keynote bereits gut gefüllt ist, könnte Apple den 9. September 2025 für eine ganz besondere Ankündigung nutzen. Denn das allererste iPad Pro wurde am 9. September 2015 vorgestellt, also vor genau 10 Jahren. Einen besseren Zeitpunkt für ein neues iPad Pro gibt es eigentlich nicht.

Ein anonymer, aber sehr zuverlässiger Leaker auf X (via 9to5Mac) veröffentlichte gestern zwei auffällige Beiträge – direkt nacheinander. Einer davon listete Details zu den neuen iPad Pro-Modellen mit M5-Chip (11- und 13-Zoll-Versionen, jeweils in Wi-Fi- und Cellular), der andere zur kommenden Apple Watch SE 3.

Auffällig ist: Die Posts erschienen nur wenige Tage vor dem Apple-Event. Und weil ziemlich sicher ist, dass die neuen Watch-Modelle dort gezeigt werden, liegt die Vermutung nahe, dass auch die iPad Pros Teil der Präsentation sein könnten.

Noch ist nichts offiziell

Natürlich ist noch nichts offiziell bestätigt. Aber die Hinweise mehren sich, dass Apple beim diesjährigen September-Event nicht nur auf iPhones und Wearables setzt, sondern auch das iPad Pro der nächsten Generation ins Rampenlicht stellt. Ob es tatsächlich so kommt, erfahren wir noch heute.