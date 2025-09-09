Präsentiert uns Apple heute seinen neuen Formel 1 Deal?

Die Formel 1 hatte in den USA lange Zeit einen ziemlich schweren Stand. Das unrühmliche Highlight war sicherlich das Rennen in Indianapolis 2005, als aufgrund von Reifenproblemen nur 6 Fahrzeuge an den Start gingen – und alle anderen nach der Einführungsrunde das Rennen in der Box beendeten. 20 Jahre später sieht die Sache komplett anders aus – auch dank der Netflix-Serie „Drive to Survive“.

In den USA ist die Formel 1 zu einem echten Zugpferd geworden. Mittlerweile gibt es drei Rennen, sogar am Strip in Las Vegas. Zudem hat Apple mit „F1 The Movie“ einen großen Erfolg gelandet. Nun wird schon seit einiger Zeit darüber spekuliert, ob Apple sich auch die Streaming-Rechte an der Formel 1 sichert, um die Rennen auf Apple TV+ übertragen zu können.

Ein Formel 1 Deal soll schon bald verkündet werden

Nun hat sich Derek Chang, der CEO der Formel 1 Muttergesellschaft Liberty Media, zu Wort gemeldet. „Ich denke, die Verhandlungen sind ziemlich gut dokumentiert, wir sind schon ziemlich weit und ziemlich zufrieden und zuversichtlich, was das Ergebnis angeht. Hoffentlich können wir schon bald mehr dazu sagen“, so Chang am Montag auf einem Event.

Könnte „schon bald“ vielleicht schon heute Abend sein? Mit der iPhone-Keynote hätte Apple jedenfalls eine perfekte Bühne, um einen solchen Deal der Öffentlichkeit zu präsentieren. Ein Platz für die Formel 1 dürfte auf der Keynote ziemlich sicher reserviert sein, denn unter anderem müssen wir auch noch erfahren, wann Apples Formel 1 Film nach der erfolgreichen Zeit im Kino auf der hauseigenen Streaming-Plattform startet.

Die einzige nicht ganz so tolle Nachricht für uns in Deutschland: Rund um das Live-Streaming der Formel 1 Rennen geht es bisher wohl ausschließlich um die Rechte in den USA, nicht in Europa. Am Ende hätten wir von einem solchen Deal wohl erst einmal ziemlich wenig…