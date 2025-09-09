iPhone 17 Pro Max wird aus gutem Grund dicker

Im Gegensatz zum iPhone 17 Air, das als das dünnste iPhone aller Zeiten gelten soll, hat sich Apple beim iPhone 17 Pro Max offenbar für einen anderen Weg entschieden: Das Gerät wird etwas dicker. Laut den neuesten Gerüchten aus China soll das große iPhone rund 5 Prozent dicker als sein Vorgänger sein.

Das iPhone 16 Pro Max ist 8,25 Millimeter dick, während das neue iPhone 17 Pro Max angeblich auf 8,725 Millimeter kommt. Ein bekannter Leaker deutete bereits an, dass Apple das Gehäuse bewusst etwas vergrößert haben soll, um Platz für einen größeren Akku zu schaffen, der mit einer durchgesickerten Kapazität von 5.088 mAh deutlich mehr bieten könnte als bisher.

Kommt das iPhone 17 Air auch nach China?

China ist ein zentraler Markt für Apple. Trotzdem ist bislang unklar, ob das iPhone 17 Air dort erhältlich sein wird, denn das neue Modell soll ausschließlich mit eSIM funktionieren, was den Verkauf in China aktuell problematisch macht.

Doch ein neuer Eintrag in einer Regulierungsdatenbank könnte Hoffnung machen: Angeblich plant Apple eine Variante mit physischem SIM-Kartenslot. Sollte das stimmen, wäre das iPhone 17 Air doch in China verfügbar, allerdings möglicherweise mit kleinerem Akku, um Platz für den SIM-Slot zu schaffen.

Apple-Event startet heute um 19 Uhr

Was wirklich stimmt, erfahren wir schon heute Abend: Das Apple-Event beginnt um 19 Uhr deutscher Zeit. Dann gibt es endlich alle offiziellen Infos zur neuen iPhone-17-Serie.

Foto: Majin Bu.