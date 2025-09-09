Waipu: TV-Streaming jetzt für ein Jahr mit 50 Prozent Rabatt

Es ist mal wieder soweit: Der Streaming-Anbieter Waipu feiert Geburtstag. Und zur Feier des Tages gibt es natürlich wieder mal jede Menge Angebote, so dass ihr euch TV-Streaming und die Pakete mit Netflix oder Disney zum Vorteilspreis sichern könnt. Es gibt für die ersten 12 Monate satte 50 Prozent Rabatt, womit Ersparnisse von über 200 Euro pro Jahr möglich sind. Alle Geburtstags-Angebote von Waipu findet ihr auf dieser Aktionsseite.

Reine Waipu.tv-Pakete bereits ab 3,74 Euro

Solltet ihr euch auf reines TV-Streaming in den heimischen vier Wänden begrenzen, etwa fürs Streaming auf dem Smart TV ohne klassischen Empfang per Kabel oder Satellit, dann gibt es die folgenden Pakete.

Comfort für 3,74 statt 7,49 Euro pro Monat

Perfect Plus für 7,50 statt 14,99 Euro pro Monat

Perfect Plus Jahrespaket für 78 statt 155,88 Euro

Perfect Plus Vorteilspaket (24 Monate) für 144 statt 287,76 Euro

Perfect Plus mit waipu.tv 4K Stick für 8 statt 15,99 Euro pro Monat, zzgl. 4,99 Euro Versand

Perfect Plus mit waipu.tv Box für 9 statt 17,99 Euro pro Monat, zzgl. 4,99 Euro Versand

Perfect Plus Paket auch mit Netflix erhältlich

Das mit HD-Streaming und erweiterter Aufnahme ausgestattete Perfect Plus Paket von Waipu.tv gibt es auch in Kombination mit Netflix. Solltet ihr sollt schon ein Abo haben, könnt ihr es automatisch mit dem Waipu-Abo zum kleinen Preis verlängern. Direkt beim Netflix kostet das Premium-Abo übrigens 19,99 Euro.

Perfect Plus mit Netflix Standard mit Werbung für 9 statt 17,99 Euro pro Monat

Perfect Plus mit Netflix Standard für 13,74 statt 27,49 Euro pro Monat

Perfect Plus mit Netflix Premium für 16,74 statt 33,49 Euro pro Monat

Auch drei Disney-Pakete jetzt deutlich günstiger

Falls ihr eher zum Team Disney gehört, könnt ihr auch dort in Kombination mit Waipu.tv ordentlich sparen. Das Disney Premium Abo kostet direkt beim Anbieter 13,99 Euro pro Monat, dank Waipu wird es günstiger und ihr erhaltet zudem noch das TV-Streaming dazu.

Perfect Plus mit Disney+ Standard mit Werbung für 9 statt 17,99 Euro pro Monat

Perfect Plus mit Disney+ Standard für 11,74 statt 23,49 Euro pro Monat

Perfect Plus mit Disney+ Premium für 13,74 statt 27,49 Euro pro Monat

Eine interessante Info für alle, die bereits bei Waipu.tv unterwegs sind: Bestandskunden können jederzeit in ein höhenwertiges Paket wechseln und so zum Beispiel die günstigen Jahrespakete buchen. So könnt ihr euch die nächsten 12 oder sogar 24 Monat zum Sparpreis sichern – hier geht es direkt zu den Angeboten.