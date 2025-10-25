iFixit nimmt das neue MacBook Pro M5 auseinander

In dieser Woche ist das neue MacBook Pro mit M5 Prozessor auf den Markt gekommen. Und obwohl sich augenscheinlich nicht viel getan hat, abgesehen vom Prozessor nennt Apple keine offiziellen Neuerungen, haben sich die Kollegen von iFixit das neue Modell genauer angesehen und es auseinander genommen.

Die Reparierbarkeit bewertet iFixit weiterhin nur mit 4 von 10 Punkten. Dafür sorgt unter anderem die Batterie, die es weiterhin nur zusammen mit dem gesamten Gehäuse inklusive Tastatur gibt. Um an Lüfter, Anschlüsse oder andere Komponenten zu gelangen, muss das Logic Board entfernt werden. Laut iFixit muss für einen offiziellen Batteriewechsel im Grunde genommen fast jede Komponente des MacBook Pro ausgebaut werden.

Immerhin: Das Trackpad muss jetzt nicht mehr entfernt werden, um an die Zuglaschen der zentralen Akkuzellen zu kommen. Der Akku selbst ist einen Hauch größer geworden und bietet nur eine Kapazität von 72,6 Wattstunden. Das sind 0,2 Wattstunden mehr, als Apple in den unveränderten technischen Angaben nennt. Den sogenannten „Teardown“ hat iFixit auch in einem Video aufgenommen:

Das MacBook Air als günstige Alternative für Otto-Normal-Verbraucher

Das MacBook Pro mit 14,2 Zoll Display ist ab sofort verfügbar und kostet mindestens 1.799 Euro. Dafür bekommt ihr wie üblich 16 GB Arbeitsspeicher und 512 GB Speicherplatz. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist das hervorragende Liquid Retina XDR Display.

Für normale Anwender ist aber auch das MacBook Air absolut ausreichend. Wenn euch 256 GB Speicherplatz reichen, dann zahlt ihr nur die Hälfte. Das MacBook Air mit M4-Chip und 16 GB Arbeitsspeicher gibt es bereits für 909 Euro. In Sachen Performance seid ihr damit sehr gut bedient. Ich nutze bei mir zuhause immer noch einen Mac mini mit M1-Prozessor und nur 8 GB Arbeitsspeicher. Office-Arbeiten und ein bisschen Mediengestaltung sind damit kein Problem.