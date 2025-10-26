Die Highlights der Woche: Apple zündet den M5

In dieser Woche hat Apple einmal mehr neue Produkte ausgeliefert. Gleich drei neue Geräte wurden mit dem M5-Prozessor ausgestattet, der natürlich noch einmal mehr Leistung liefert als die vorherigen Generationen. Mit dabei ist auch das MacBook Pro, doch für ein Upgrade ist es bei mir noch viel zu früh.

Aktuell habe ich ein MacBook Pro aus 2021 im Einsatz, das erste Modell mit dem M1 Pro. Bisher habe ich einfach kein Verlangen, auf ein neues Modell zu wechseln. Zum einzigen kleinen Flaschenhals entwickelt sich der Akku, der nach über 400 Zyklen „nur“ noch auf 82,6 Prozent seiner Kapazität kommt. Der Austausch des Akkus würde bei Apple 289 Euro kosten.

Auch die Leistung ist für meine Arbeiten absolut ausreichend, spätestens seit wir den Videoschnitt für unsere YouTube-Inhalte ausgeliefert haben. Das MacBook Pro aus 2021 kommt im Geekbench auf rund 2.400 im Single-Core und 10.800 Punkte im Multi-Core. Das neue MacBook Pro schafft mit dem M5 ohne Pro über 4.000 Punkte im Single-Core und über 17.000 Punkte im Multi-Core.

Im kommenden Jahr könnte ich aber schwach werden, auch weil dann wohl irgendwann der Akku-Tausch unabdingbar wird. Die nächste Generation des MacBook Pro soll ja unter anderem mit einem OLED-Display und hoffentlich weiteren Neuerungen kommen.

Da stellt sich bei mir die Frage: Wie alt sind eigentlich eure Apple-Geräte? Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie es bei euch aussieht. Hier mein aktuelles Portfolio:

iPhone 17 Pro (2025) AirPods Pro 3 (2025) iPad Pro M4 (2025) Mac mini M4 Pro (2024) Apple Watch Series 10 (2024) Apple TV 4K (2022) iPad mini 6 (2021) MacBook Pro M1 Pro (2021) Mac mini M1 (2021) Apple TV HD (2020)

Neues aus dem Hueblog

Noch mehr Geräte habe ich wohl nur von Philips Hue. Und es kommen wieder neue hinzu. Wie etwa der Hue Flux Lightstrip. Zu dem habe ich in dieser Woche gleich zwei News: Zum noch nicht verfügbaren Zubehör und den nun angekündigten Verlängerungen. Schaut gerne mal rein, wenn ihr euch für smarte Beleuchtung interessiert.

Alle Top-Themen der Woche im Überblick