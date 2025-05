Satechi stellt neue Wo ist?-Gadgets vor: Gepäckanhänger, Brillenetui, Karte und mehr

Satechi hat seine FindAll-Reihe erweitert – und zwar ordentlich. Mit gleich vier neuen Produkten will der Zubehörspezialist unsere liebsten Alltagsgegenstände besser auffindbar machen. Das Beste: Alle neuen Accessoires sind mit Apples „Wo ist?“-App kompatibel und bieten praktische Alternativen zum klassischen AirTag.

Mit dabei sind ein Gepäckanhänger, ein Schlüsselanhänger, eine Tracker-Karte für das Portemonnaie und sogar ein Brillenetui mit eingebauter Ortung.

FindAll-Schlüsselanhänger

Der FindAll-Schlüsselanhänger ist die perfekte Ergänzung für den Schlüsselbund – oder alles, was man sonst schnell wiederfinden will. Für rund 30 US-Dollar gibt es ein hochwertiges Gehäuse aus veganem Leder inklusive Schlüsselring. Der Tracker hält mit einer Akkuladung bis zu 12 Monate durch und lässt sich dann ganz einfach wieder aufladen.

FindAll-Gepäckanhänger – edel & unauffällig

Wer viel unterwegs ist, sollte sich den FindAll Luggage Tag ansehen. Für rund 45 US-Dollar gibt es einen eleganten Kofferanhänger aus dem gleichen veganen Ledermaterial – mit Namensschild, Sichtschutzklappe und verstellbarem Riemen. Anders als ein AirTag fällt der Tracker hier kaum auf und sieht aus wie ein ganz normaler Kofferanhänger. Die Akkulaufzeit? Bis zu acht Monate – danach einfach wieder kabellos aufladen.

FindAll Card – für das Portemonnaie gemacht

Die FindAll Card ist der perfekte Tracker für Geldbörsen. Dünn, robust und elegant – gefertigt aus Aluminium und gehärtetem Glas. Sie passt bequem in jede Brieftasche und hält einiges aus. Dank IP67-Zertifizierung ist sie auch gegen Wasser und Staub geschützt. Preislich liegt sie bei 34,99 US-Dollar.

FindAll-Brillenetui – nie wieder die Sonnenbrille suchen

Eine wirklich clevere Idee ist das FindAll Glasses Case für 49,99 US-Dollar. Das faltbare Etui bietet Platz für Brillen oder Sonnenbrillen und ist mit einem weichen Mikrofaser-Innenfutter ausgestattet – damit keine Kratzer entstehen. Der Magnetverschluss hält alles sicher zusammen, während der integrierte Tracker die Brille immer auffindbar macht. Auch hier: Bis zu acht Monate Akkulaufzeit, kabellos aufladbar.

Einheitliches Design, smarte Technik

Alle neuen FindAll-Produkte kommen in den Farben Schwarz, Weiß und Rosa. Der Clou: Sie lassen sich bequem mit Qi-, Qi2- oder MagSafe-Ladegeräten kabellos aufladen. Wie bei den AirTags lassen sich die Tracker einfach über den Tab „Objekte“ in Apples „Wo ist?“-App hinzufügen und orten. Und wenn das Gerät mal nicht in Bluetooth-Reichweite ist? Kein Problem – das Find My-Netzwerk nutzt andere Apple-Geräte in der Nähe, um den Standort trotzdem zu übermitteln.