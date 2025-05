Diese magnetische Powerbank lädt alle eure Apple-Geräte

Mit einer Dicke von knapp 1,5 Zentimetern ist die magnetische Powerbank des chinesischen Herstellers Kuxiu (Amazon-Link) sicherlich nicht das schlankste Gadget auf dem Markt. Wenn ihr allerdings eine magnetische Powerbank sucht, mit der ihr nicht nur euer iPhone, sondern gleichzeitig auch eure Apple Watch oder eure AirPods aufladen könnt, dann seid ihr genau richtig.

Aber starten wir zunächst bei den Basics. Das Aufladen des iPhones ist über die magnetische Schnittstelle mit 15 Watt möglich, es wird also Qi2 unterstützt. Ebenfalls klasse: Beim Andocken an das iPhone startet der Ladevorgang nicht nur automatisch, auf dem iPhone wird in der bekannten Animation auch der Ladezustand der Powerbank angezeigt. Alternativ gibt es am Akku vier kleine LEDs, die die Kapazität zumindest grob anzeigen.

So lädt die magnetische Powerbank die Apple Watch auf

Kommen wir nun aber zur eigentlichen Magie. Den hinteren Teil der Kuxiu Powerbank kann man um 90 Grad drehen und es kommt ein kleiner Ladepuck zum Vorschein. Auf diesem kann man nicht nur das Ladecase der AirPods ablegen, sondern auch eine Apple Watch. Je nach Armband geht das entweder gerade (wenn es sich komplett öffnen lässt) oder schräg (wenn das Armband geschlossen bleibt). Die Aufladung der Apple Watch erfolgt mit bis zu 5 Watt Leistung und damit in voller Geschwindigkeit.

Eine kleine Schwäche habe ich im ersten Praxis-Test feststellen können: Der Magnet des Ladepucks ist nicht sonderlich stark. Er ist gerade so ausreichend stark genug, um die Apple Watch zu halten. Zumindest mit meinem Loop-Sportarmband hab es aber keine Probleme, solange ich nicht stark am Tisch gerüttelt habe. Das macht man ja üblicherweise eher selten.

Praktisch: Dank des integrierten Ständers kann die Powerbank aufgestellt werden. So kann man iPhone und Apple Watch oder auch die AirPods gleichzeitig laden und hat stets alles im Blick. Zudem bleibt der USB-C-Anschluss auf der Rückseite erreichbar, so dass die Powerbank von Kuxiu auch als Ladestation genutzt werden kann.

Aufgrund des dicken Designs lohnt sich diese magnetische Powerbank nicht, wenn ihr ausschließlich euer iPhone aufladen wollt. Wenn ihr unterwegs und ohne zusätzliches Zubehör auch eure Apple Watch aufladen möchtet, bietet euch Kuxiu das passende 2-in-1-Produkt an.

Diese innovative und praktische Lösung hat leider ihren Preis. Trotz der „geringen“ Kapazität von 5.000 mAh kostet die magnetische Powerbank stolze 65,99 Euro. Damit reiht man sich definitiv im Premium-Segment ein.

