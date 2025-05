WOW: Großes Update bringt neues Design und neue Struktur

Der Streaming-Anbieter WOW (App-Store-Link) hat nach langer Zeit mal wieder ein Update bekommen, das dem Streaming-Portal eine neue Optik, eine neue Menüstruktur und weitere Verbesserungen beschert. Innerhalb der nächsten vier Wochen wird dieses nun an die Kunden verteilt.

Änderungen an der Plattform beschränken sich aber nicht nur auf die Bedienoberfläche. Auch in Sachen Infrastruktur gab es einen Wechsel. So setzt WOW ab sofort auf der Plattform von NBCUniversal auf, auf der auch zum Beispiel Sky Showtime läuft. Das ermöglicht regelmäßigere Updates und Funktionen, die schneller bereitgestellt werden können.

Die neue Navigation gliedert sich im Home-Bereich auf oberster Ebene nun in „Filme“, „Serien“ und Sport“. Darunter sind die Inhalte außerdem nach Genre geordnet. Auch die Startseite wurde übersichtlicher gestaltet.

Nutzt ihr eueren WOW-Account mit mehreren Personen, könnt ihr ab sofort bis zu sechs Profile anlegen. Dabei lassen sich auch Kinder- und Teenager-Profile unterscheiden. Ein Passwortschutz pro Profil soll verhindern, dass Kinder und Jugendliche ohne Erlaubnis den Account der Erwachsenen auswählen können. Im Kinderbereich wird zudem das Nutzerverhalten nicht getrackt und es wird keine Werbung ausgespielt.

Um eueren Account zu personalisieren, könnt ihr beim Einrichten nun bis zu fünf Lieblingsfilme und -serien auswählen, anhand deren die Plattform dann Empfehlungen für euch generiert. Die Suchfunktion soll dank eines neuen Algorithmus ebenfalls besser funktionieren.

Auch Top-10- und Trending-Listen, Filter auf Genre-Basis und Zugriff auf Live-TV-Streams sind nun Teil von WOW. Um Inhalte finden zu können, die „für gut befunden“ wurden, hat WOW darüber hinaus eine neue Bewertungsskala eingeführt, die auf dem Feedback der Nutzer beruht. Die Bewertungen von Rotten Tomatoes werden ebenfalls eingebunden, sofern es welche gibt.

Außerdem neu sind die Bereich „Sport“ und „Dokumentarfilm“, die spezifisch auf diese beiden Kategorien hin optimiert und gestaltet sind.

4K und Dolby Atmos kommen später

Die Einführung von 4K-Streaming und Dolby Atmos hat es in dieses Update indes nicht geschafft. Diese Funktionen möchte Sky in Zukunft nachreichen.

WOW könnt ihr kostenlos im App Store herunterladen. Ein Abo inklusive aller Bereiche (Filme, Serien, Sport) kostet euch umgerechnet 34,97 Euro monatlich (nur als Jahresabo verfügbar). Wollt ihr nur Filme und Serien schauen oder nur Sport, kostet euch das 5,98 Euro bzw. 29,99 Euro im Monat, wenn ihr ein Jahresabo abschließt.