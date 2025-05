„The Studio“ bei Apple TV+: Tim Cook wollte Cameo-Auftritt haben

Seit dem 26. März dieses Jahres lässt sich beim Videostreaming-Dienst Apple TV+ die Serie „The Studio“ streamen, die von den eigenen Erfahrungen des Autors und Stars Seth Rogen in Hollywood handeln. Die Apple TV+ Komödie ist gespickt mit Gastauftritten vieler Berühmtheiten, die sich selbst spielen.

Eine Bekanntheit, die einen Cameo-Auftritt hinlegt, ist jedoch überraschender: Ted Sarandos, der Co-CEO vom Apple TV+ Konkurrenten Netflix, taucht in der letzten achten Folge der Serie auf. Eigentlich hatte Apple für diesen Auftritt jemand anderen vorgesehen, und zwar niemand geringeren als Apple-CEO Tim Cook selbst.

„Sie fragten, ob wir stattdessen Tim Cook nehmen könnten, und wir sagten nein“, berichtete Seth Rogen dem Magazin Business Insider bei der Premiere von „The Studio“ auf dem roten Teppich des SXSW Film & TV Festivals im März dieses Jahres.

In der achten Episode von „The Studio“ gibt es eine kleine Szene, in der Sarandos eine übertriebene Version von sich selbst spielt: Der fiktive Studio-Manager matt Remick trifft Sarandos auf einer Toilette bei der Golden Globe-Preisverleihung. Er wundert sich, warum Sarandos so häufig von Golden Globe-Gewinnern in den Dankesreden erwähnt wird. Der Netflix-CEO entgegnet, dass die Dankbarkeit kein spontaner Akt, sondern im Vertrag vorgeschrieben sei.

Angesichts der ungewöhnlichen Natur einer solchen unternehmensübergreifenden Zusammenarbeit auf Führungsebene zwischen zwei konkurrierenden Videostreaming-Plattformen ist der Auftritt von Ted Sarandos in der Apple TV+-Produktion „The Studio“ umso bemerkenswerter.