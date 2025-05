Swift Student Challenge: Vier inspirierende Sieger von Apple gekürt

Jedes Jahr lädt die Swift Student Challenge von Apple Schüler, Schülerinnen und Studierende aus aller Welt dazu ein, ihrer Neugier nachzugehen und ihre Kreativität beim Erstellen eigener App Playgrounds auszuleben, die mit der Programmiersprache Swift von Apple entwickelt worden sind. Die Inspirationen für die 350 in diesem Jahr ausgezeichneten Einreichungen stammen aus aller Welt, repräsentieren 38 Länder und Regionen und integrieren eine Vielzahl von Tools und Technologien.

Insgesamt 50 „Distinguished Winners“ sind von Apple zur Worldwide Developers Conference (WWDC) im Apple Park eingeladen worden, wo sie an einem speziell zusammengestellten dreitägigen Programm teilnehmen werden. Im Laufe der Woche haben die Gewinner und Gewinnerinnen die Möglichkeit, die Keynote am 9. Juni live zu verfolgen, von Apple Experten- und Ingenieursteams zu lernen und an Labs teilzunehmen.

Viele der diesjährigen Gewinner:innen haben sich von ihren lokalen Communitys inspirieren lassen und leistungsstarke Tools entwickelt, die weltweit Wirkung zeigen sollen. Apple berichtet dazu:

„Die Distinguished Winners Taiki Hamamoto, Marina Lee, Luciana Ortiz Nolasco und Nahom Worku geben einen Einblick in ihre App Playgrounds und die realen Probleme, die sie mit diesen lösen möchten, und demonstrieren damit die Kraft des Programmierens als Antrieb für dauerhafte Veränderungen.“

Hanafuda Tactics: Traditionelles Kartenspiel wird wiederbelebt

Der 22-jährige Taiki Hamamoto aus Japan beispielsweise entdeckte in einem örtlichen Spieleladen ein traditionelles japanisches Hanafuda-Kartenspiel. „Ich dachte mir, wenn es eine Möglichkeit gäbe, das Spiel auf einem Smartphone einfach spielbar zu machen, könnte sich Hanafuda nicht nur in Japan, sondern auch weltweit verbreiten“, so Hamamoto.

Durch seinen App Playground Hanafuda Tactics können sich Neulinge mit den Spielregeln und den Karten vertraut machen. Die farbenfrohen, kunstvoll gestalteten Kartenspiele mit 48 Karten, die von der Verehrung der Natur in Japan inspiriert sind, sind in 12 Reihen unterteilt – eine für jeden Monat des Jahres – und jeweils mit einer saisonalen Pflanze illustriert. „Hanafuda ist einzigartig, da es einem ermöglicht, die Landschaft und Kultur Japans zu erleben“, erklärt der Entwickler. „Ich möchte, dass die Nutzer meiner App in diese Welt eintauchen können, und ich möchte das Spiel für kommende Generationen erhalten.“

EvacuMate hilft im Notfall und bei Evakuierungen

Die 21-jährige Marina Lee aus Los Angeles in den USA hingegen hat EvacuMate kreiert, mit dem sich eine Checkliste für den Notfall mit wichtigen Gegenständen erstellen lässt, die im Falle einer Evakuierung mitgenommen werden müssen. Im Angesicht der verheerenden Waldbrände in Kalifornien und persönlicher Erfahrungen durch ihre evakuierte Großmutter aus San Gabriel Valley entwickelte Lee die App, die auch die Fotobibliothek des iPhones integriert, so dass sich Kopien wichtiger Dokumente hochladen lassen, sowie Notfallkontakte aus der iPhone-Kontaktliste zu importieren. Außerdem hat sie Informationen zu Themen wie der Überprüfung der Luftqualität und der Zusammenstellung eines Erste-Hilfe-Sets hinzugefügt.

„Ich möchte eine Unterstützung für verschiedene Sprachen hinzufügen“, erklärt Lee zur Zugänglichkeit von EvacuMate. „Ich denke an meine Großmutter, die nicht so gut Englisch lesen kann, und mir ist klar geworden, dass eine Übersetzungsfunktion anderen Menschen in der Community, die vor der gleichen Herausforderung stehen, wirklich helfen könnte.“

BreakDownCosmic: Virtuelle Astronomie-Community

Die Gewinnerin Luciana Ortiz Nolasco aus Nuevo León in Mexiko ist begeistert gewesen, als sie zu ihrem 11. Geburtstag ein Teleskop geschenkt bekommen hat. Aber es hat zwei Probleme gegeben, auf die sie schnell gestoßen ist: Erstens die dicke Smogschicht, die über der stark industrialisierten Stadt hing und die Sterne und ihren Glanz verdeckte, und zweitens ein Mangel an Gleichgesinnten, mit denen sie sich austauschen konnte.

Kurzerhand entwickelte sie den App Playground BreakDownCosmic, einen virtuellen Treffpunkt,

an dem User bevorstehende astronomische Ereignisse weltweit in ihren Kalender eintragen, Medaillen für das Erfüllen von „Missionen“ verdienen und sich mit anderen Astronomiebegeisterten über ihre Beobachtungen austauschen können. Nach der Teilnahme an der WWDC im Juni plant sie, BreakDownCosmic weiterzuentwickeln, mit dem Ziel, es schließlich im App Store zu veröffentlichen. „Ich möchte, dass die Nutzer das Gefühl haben, auf eine Reise durch den Weltraum zu gehen, wenn sie sich in meine App einloggen“, sagt Ortiz Nolasco. „Das Universum ist unser Zuhause. Es ist unsere Heimat, und jeder sollte die Möglichkeit haben, es kennenzulernen.“

AccessEd: Lernressourcen auch ohne WLAN-Verbindung

Nahom Worku ist in Äthiopien und später in Kanada aufgewachsen. Er konnte sein Ingenieursstudium aufgrund von COVID-19 zunächst nicht aufnehmen und setzt sich für die Gewährleistung des weltweiten Zugangs zu hochwertiger Bildung ein. Für Worku war das Projekt ein Augenöffner, da es eine Verbindung zu seiner Kindheit hergestellt hat. „Als ich in Äthiopien aufgewachsen bin, habe ich mit eigenen Augen gesehen, wie vielen Schülern eine hochwertige Bildung vorenthalten blieb“, erklärt er. „Außerdem haben viele Menschen entweder keinen Zugang zum Internet oder Probleme mit einer unzuverlässigen Verbindung.“

Sein App Playground AccessEd ist entwickelt worden, um beide Probleme anzugehen, und bietet Lernressourcen, die mit oder ohne WLAN-Verbindung zugänglich sind. Die App ist mit den maschinellen Lern- und KI-Tools von Apple wie Core ML und dem Natural Language Framework entwickelt worden und empfiehlt Kurse basierend auf dem Hintergrund der Lernenden, wodurch ein personalisiertes Erlebnis geschaffen wird.

Apple gibt an, dass durch die Swift Student Challenge in den letzten fünf Jahren Tausende von Teilnehmenden aus der ganzen Welt erfolgreiche Karrieren aufgebaut, Unternehmen gegründet und Organisationen ins Leben gerufen haben, die sich auf die Demokratisierung von Technologie und deren Einsatz für eine bessere Zukunft konzentrieren. Mehr zur Swift Student Challenge gibt es auch auf der Developer-Website von Apple.

Fotos: Apple.