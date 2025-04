JustWatch: Marktanteile für Streamingdienste im ersten Quartal 2025

Der Streaming-Guide JustWatch hat erneut die aktuellen Marktanteile von Streaming-Anbietern in Deutschland für das erste Quartal 2025 präsentiert. Basierend auf dem Nutzerverhalten von über 3 Millionen monatlichen Usern in Deutschland liefert der Bericht Einblicke in die Veränderungen und Trends der Streaming-Landschaft.

Im ersten Quartal 2025 sicherte sich der Amazon-Dienst Prime Video mit 29 Prozent Marktanteil knapp den Spitzenplatz vor Netflix mit 27 Prozent. Disney+ bleibt stark vertreten und hält mit 17 Prozent mehr als doppelt so viel Marktanteil wie Apple TV+ und WOW, die jeweils bei 7 Prozent liegen. Am unteren Ende des Rankings finden sich Paramount+ mit 4 Prozent und RTL+ mit 3 Prozent.

Direkter Jahresvergleich zwischen 2024 und 2025

Im Jahresvergleich führt RTL+ mit einem durchschnittlichen Wachstum von 2 Prozentpunkten. Paramount+ folgt mit einem Plus von 1 Prozent. Die deutlichste Abnahme zeigte Disney+ mit -2 Prozent. Netflix und Prime Video verloren jeweils 1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, während WOW und Apple TV+ ihre Positionen weitgehend halten konnten.

Die Erhebung der Marktanteile von JustWatch werden auf der Grundlage des Nutzerinteresses an deren Webseite und ihren mobilen Apps berechnet. Das Nutzerinteresse in Deutschland wird gemessen, indem Nutzer und Nutzerinnen Filme oder Serien zu ihrer Beobachtungsliste hinzufügen, auf einen Streaming-Dienst klicken oder mehrere Streaming-Dienste filtern und den entsprechenden Streaming-Dienst auswählen. Insgesamt nutzen den Streaming-Guide monatlich mehr als 60 Millionen Personen in 140 Ländern.

Die mobile App von JustWatch (App Store-Link) steht in Versionen für das iPhone, iPad und das Apple TV als kostenloser Download zur Verfügung. Für die Installation benötigt es neben 107 MB an freiem Speicherplatz auch mindestens iOS/iPadOS 15.1 oder tvOS 13.4. Auch eine deutsche Lokalisierung ist vorhanden. Über einen In-App-Kauf in Höhe von 3,99 Euro kann JustWatch zur Pro-Version hochgestuft werden.