Wochenend-Gewinnspiel: Ein MagSafe-Bundle für alle Lebenslagen

Bereits seit dem iPhone 12 verbaut Apple in allen Smartphones seinen MagSafe-Anschluss, ausnahmen sind seitdem nur das iPhone SE und das iPhone 16e. Die Chancen stehen allerdings gut, dass euer iPhone über eine magnetische Rückseite verfügt und mit dem Zubehör kompatibel ist, das wir heute als ein großes Bundle verlosen. Seid ihr bereit für das große MagSafe-Gewinnspiel?

Los geht es mit einem praktischen 3-in-1-Ladegerät von Lisen für daheim und unterwegs. Ausgestattet mit Qi2 und Ladeflächen für das iPhone, die AirPods und die Apple Watch, fühlt sich dieses Ladegerät auf dem Nachttisch pudelwohl. Ganz egal ob auf dem heimischen Nachttisch oder unterwegs im Hotelzimmer, denn zusammengeklappt ist es äußerst kompakt.

Wenn ihr oft mit dem Auto unterwegs seid, dann ist dieses Ladegerät wie für euch gemacht. Der ESR Car Charger verfügt dank Qi2-Standard ebenfalls über eine Magnet-Funktion und kann euer iPhone im Auto mit 15 Watt aufladen. Die Halterung kann einfach am Lüftungsgitter oder Armaturenbrett befestigt werden, so dass ihr den Bildschirm und die laufende Navi-App immer im Blick habt. Der Magnet ist dabei so stark, dass das iPhone nicht einfach herunterfällt.

Und dann hätten wir noch etwas für unterwegs, wenn es weit und breit mal wieder keine Steckdose gibt. Die magnetische Powerbank Laut Power Charge Crystal liefert euch 5.000 mAh zusätzlichen Saft für das iPhone. Mit ihrem hochwertigen Gehäuse und der transparenten Fläche sieht diese Powerbank zudem richtig schick aus.

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Wenn ihr dieses coole MagSafe-Bundle mit den Produkte von Lisen, ESR und Laut gewinnen möchtet, dann müsst ihr bis Sonntag eine E-Mail an gewinnspiel@appgefahren.de senden und im Betreff die folgende Frage beantworten:

Bei welchem Gerät hat Apple den MagSafe-Anschluss bereits vor dem iPhone eingesetzt?

Unter allen richtigen Einsendungen werden wir in der kommenden Woche eine Gewinnerin oder einen Gewinner auslosen und diesen in unserem News-Ticker bekannt geben.