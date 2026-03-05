EcoFlow startet neue 3-in-1-Ladestation mit Qi2

EcoFlow ist ja vor allem für seine Powerstations und Solarsysteme bekannt, seit einiger Zeit verkauft der asiatische Hersteller aber auch Zubehör für das iPhone. Bisher erschienen sind Powerbanks, magnetische Powerbanks, USB-C-Kabel und USB-Ladegeräte. Ganz neu im Handel ist jetzt eine 3-in-1-Ladestation mit Qi2 (Amazon-Link).

Die neue 3-in-1-Ladestation steht ab sofort bei Amazon zur Bestellung bereit. Der reguläre Preis liegt bei 99,99 Euro, zum Start wird das Produkt direkt mit einem Rabatt von 30 Euro verkauft. Dazu müsst ihr auf der Produktseite einfach den Coupon aktivieren. Dort habt ihr übrigens auch die Auswahl zwischen einer schwarzen und einer weißen Variante der Ladestation.

EcoFlow Ladestation verfügt über einen eingebauten Lüfter

Für das iPhone steht an der neuen Ladestation von EcoFlow eine magnetische Fläche mit Qi2 zur Verfügung. Hier kann das iPhone drahtlos mit bis zu 15 Watt Leistung aufgeladen werden. Der Winkel des Ladepuck lässt sich um 40 Grad verstellen, zudem könnt ihr euer iPhone im Hoch- oder Querformat aufladen. Der Ladepuck verfügt zudem über einen integrierten Lüfter, mit dem die Temperatur beim drahtlosen Laden gesenkt und die Leistung erhöht werden kann. Inwiefern dieser Lüfter hörbar ist, wissen wir derzeit leider nicht. Es ist aber ein Knopf verbaut, mit dem der Lüfter anscheinend ein- und ausgeschaltet werden kann.

Hinter dem iPhone findet sich Platz für die Apple Watch, dort hat EcoFlow einen Ladepuck mit 5 Watt Leistung verbaut – hier ist also Schnellladen möglich. Im Fuß der Ladestation ist zudem eine Ablage für Kopfhörer verbaut, beispielsweise für das Ladecase der Apple AirPods. Auch hier gibt es maximal 5 Watt Leistung.

Ein kleines Detail ist mir zusätzlich aufgefallen: Beide Ladestationen kommen mit einem weißen Kabel, bei der schwarzen Ladestation hätte ich mir ja auch ein schwarzes Kabel gewünscht. Ein Netzteil scheint nicht zum Lieferumfang zu gehören, jedenfalls konnte ich keine entsprechenden Hinweise finden.