Hands-On-Videos: MacBook Neo, iPhone 17e & mehr

Erste echte Eindrücke

FreddyKommentar schreiben zu Hands-On-Videos: MacBook Neo, iPhone 17e & mehr
Hinweis: Artikel enthält Affiliate-Links. Was ist das?

MacBook Neo in Zitrus

Während Apple die neuen Produkte ohne großes Spektakel lediglich als Pressemeldung über den Newsroom veröffentlicht hat, durften am gestrigen Mittwoch ausgewählte Pressevertreter vor Ort einen ersten Blick auf die neuen Geräte werfen. Wir haben leider keine Einladung erhalten, sodass wir euch die ersten Hands-On-Videos anderer Medien zusammenfassen möchten.

Hands-On mit dem MacBook Neo

iPhone 17e im ersten Video: Weniger spektakulär

Alle Produkte in einem Video (auf Deutsch)

Inklusive iPad Air, Studio Display, MacBook Air und MacBook Pro

Anzeige

Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

Mehr News

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Copyright © 2026 appgefahren.de