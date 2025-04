iOS 18.4 bietet direkten Zugriff auf entspannende Umgebungsmusik

Es gibt für alles eine App. Und die eine oder andere Funktion hat Apple mittlerweile fest in das Betriebssystem integriert. Ganz frisch hinzugekommen ist entspannende Umgebungsmusik, beruhigende Klänge und einfach ein paar Hintergrundgeräusche. Genau die könnt ihr jetzt einfach über das Kontrollzentrum starten, ohne dafür extra eine App aus dem App Store laden zu müssen.

Apple stellt kostenlos vier verschiedene Kategorien zur Auswahl: Schlaf, Chill, Produktivität und Wohlbefinden. In jeder dieser vier Kategorien stehen zudem verschiedene Playlisten zur Verfügung, so dass ihr die Umgebungsmusik ganz nach euren Wünschen anpassen könnt. Aber wie genau gelangt man zu dieser neuen Funktion in iOS 18.4?

Umgebungsmusik kann in iOS 18.4 einfach über das Kontrollzentrum aktiviert werden

Um die Umgebungsmusik unkompliziert zu starten, führt euer Weg in das Kontrollzentrum. Dort tippt ihr lange auf einen leeren Bereich oder kurz oben links auf das Plus-Symbol und wählt anschließend ganz unten den Punkt „Steuerelement hinzufügen“. In der anschließenden Übersicht findet ihr den Bereich „Umgebungsmusik“, in dem ihr aus den vier oben genannten Kategorien einen oder mehrere Favoriten auswählt.

Es geht aber noch mehr: Direkt danach könnt ihr im noch geöffneten Bearbeitungs-Modus des Kontrollzentrums auf das neu hinzugefügte Icon tippen und dort die gewünschte Playlist auswählen. In der Kategorie „Schlaf“ stehen neben Musik zum Einschlafen auch Bedtime Beats, Klangbäder oder Einschlafen mit Klaviermusik zur Auswahl. Ebenso könnt ihr selbst angelegte Wiedergabelisten aus der Mediathek auswählen.

Gut zu wissen: Die Umgebungsmusik funktioniert anscheinend auch ohne ein aktives Abo bei Apple Music. Inwiefern das die Auswahl der Musik beeinträchtigt, können wir aber leider nicht sagen. Zumindest aber müsst ihr für ein paar nette Klänge nicht extra eine zusätzliche App installieren, sondern könnt einfach ein paar Geräusche über das Kontrollzentrum aktivieren.