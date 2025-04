Highlights der Woche: Apple Intelligence ist da – wie nutzt ihr den KI-Dienst?

Im Oktober letzten Jahres ist Apples Intelligence in den USA an den Start gegangen und nach kurzer Wartezeit ist Apple Intelligence mit iOS 18.4 auch auf deutschen iPhones gestartet. Das Update auf iOS 18.4 steht seit wenigen Tagen zum Download bereit und wir stellen uns die Frage: Welche KI-Funktionen nutzt ihr aktiv? Habt ihr schon Genmojis erstellt? Wie gefällt euch die neue Siri-Animation? Nutzt ihr die Schreibwerkzeuge für bessere E-Mails? Lasst uns in den Kommentaren wissen, wie euch Apple Intelligence gefällt.

iOS 18.4: Alle Themen im Detail

Der blaue Kreis bei WhatsApp ist da

Viele von euch haben es schon bemerkt: Meta AI ist im WhatsApp Messenger gestartet und zeigt sich ziemlich aufdringlich. In der Chat-Übersicht ist in der unteren rechten Ecke stets ein blauer Kreis eingeblendet, der den Schnellzugriff auf die AI sicherstellen soll. Leider lässt sich dieser nicht ausblenden oder abschalten. Alle Infos gibt es hier.

iOS 19 soll auf diesen iPhones laufen

Ein Gerücht besagt, dass iOS 19 nicht mehr auf dem iPhone XR, iPhone XS und iPhone XS Max laufen wird. Die genauen Gründe und Details könnt ihr hier nachlesen.

Villeroy & Boch ViClean-I 200: Dusch-WC im Test

Der etwas andere Testbericht: Ich habe das hochmoderne Dusch-WC Villeroy & Boch ViClean-I 200 ausprobiert. Hier gibt es nicht nur eine Dusche für den Popo, sondern auch einen Föhn, eine randlose Spülung, eine beheizbare Klobrille, eine Fernbedienung und eine App. Klickt euch gerne in den Test für mehr Infos.

Neues im Hueblog

In Sachen Philips Hue könnt ihr nachlesen, dass die Hue-App in Version 5.39 neue frühlingshafte Szenen im Gepäck hat. Zudem hat Innr zwei neue Deckenleuchten vorgestellt, die der Hue Tento Konkurrenz machen.