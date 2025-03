iOS 19: Codename „Solarium“ soll Apples neues Design „bestätigen“

Wie bereits mehrere Insider angegeben haben, soll Apple mit iOS 19 ein neues Design einführen, das sich durch durchsichtige Buttons, Menüs, Benachrichtungsbanner und Co. auszeichnen soll. Der nun bekannt gewordene interne Codename von Apple für iOS 19 soll diese glasähnliche Optik des neuen iPhone-Betriebssystems bestätigen.

Wie Apple-Insider Mark Gurman berichtet, werde das iOS-19-Projekt Apple-intern „Solarium“ genannt. Auf Deutsch meint der Begriff aber nicht nur „Sonnenbank“, sondern kann auch „Wintergarten“ bedeuten und somit für einen Raum stehen, der aus Glaswänden besteht und als solcher also viel Sonnenlicht hereinlässt.

So meint Gurman nun, dass iOS 19 wohl tatsächlich ein „gläsernes“ Erscheinungsbild mit mehreren durchscheinenden Flächen haben werde. iOS 19 soll damit dem Design des neuen visionOS der Apple Vision Pro ähneln.

YouTuber Jon Prosser hat auf seinem Kanal bereits vor einiger Zeit angebliche Design-Leaks zur Kamera- und Nachrichten-App geteilt, die ebenfalls das durchsichtige Design zu bestätigen scheinen. Allerdings wird im Netz darüber diskutiert, wie weit die Designänderungen tatsächlich reichen.

Mark Gurman hatte zunächst behauptet, dass iOS 19 die größten Designänderungen seit iOS 7 enthalten werde.

Erste Vorstellung von iOS 19 im Juni erwartet

Am 9. Juni startet Apples jährliche Entwicklerkonferenz, WWDC. Unmittelbar nach der Eröffnungsfeier-Präsentation wird den Entwicklern und Entwicklerinnen in der Regel die erste Beta-Version des neuen iOS bereitgestellt. Das Prozedere wird auch für iOS 19 erwartet. Der offizielle Livegang des neuen Betriebssystems dürfte dann im September diesen Jahres folgen. Auch die Optik der „25“ in Apples aktuellem WWDC-Logo wird als Hinweis auf das gläserne Design von iOS 19 gedeutet.

Würdet ihr euch über eine neue Optik in iOS 19 freuen?