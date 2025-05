iOS 19: Upgrade für die Kalender-App?

Bereits im April 2024 hat Apple das kanadische Start-up Mayday Labs gekauft, wie aus einer Übersicht der Europäischen Kommission hervorgeht. Das Start-up, dessen App nach der Übernahme durch Apple eingestellt wurde, hat eine KI-gestützte Kalender-App entwickelt, die für iPhone, iPad und Mac funktionierte. Nun kommen Gerüchte auf, dass Apple einige der Mayday-Labs-Technologien für seine eigene Kalender-App übernehmen könnte.

Der Digital Markets Act der EU verlangt von Apple die Offenlegung seiner Geschäftsübernahmen. Aus diesen Listen geht hervor, dass Apple zusätzlich zu Mayday Labs seit 2023 fünf weitere Unternehmen übernommen hat, deren Fokus auf dem Einsatz von KI lag, sei es in den Bereichen Handwerk, Life Sciences oder Unternehmensführung. Einige dieser Übernahmen wurden auch öffentlich diskutiert; die Übernahme von Mayday allerdings kaum.

Bei der App von Mayday Labs handelte es sich um einen KI-gestützten Kalender, Aufgabenmanager und Terminplanungsassistenten, der auf iPhone, iPad und Mac funktionierte. Die integrierte KI diente der Priorisierung und Planung eurer Aufgaben bzw. eures Tages. Auch konnte die App automatisch Meetings mit Kollegen planen, wenn sie zum Beispiel unternehmensweit im Einsatz war.

Bekommt Apples Kalender-App ein Upgrade?

Nun steht zur Debatte, wie viele der Mayday-Funktionen ihren Eingang in Apples hauseigene Kalender-App finden und wann dies soweit sein könnte. Gemunkelt wird, dass die Kalender-App mit dem Update auf iOS 19 ein größeres Upgrade erfahren könnte, in dem Apple Intelligence eine größere Rolle spielen könnte und im Zuge dessen die Übernahme von einigen Mayday-Funktionen also opportun wäre. Apple selbst hat hierzu bislang keine Informationen veröffentlicht.

iOS 19 wird im Juni auf der WWDC erstmalig vorgestellt. Dann wird sich zeigen, was die neue Kalender-App zubieten haben wird.