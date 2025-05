Dreame L40s Pro Ultra: Was kann der neue Saug- und Wischroboter?

Wir hatten in dieser Woche noch gar keine neuen Saug- und Wischroboter in den News und da ja schon Montag ist, wollen wir das schleunigst nachholen. Dreame hat heute den neuen L40s Pro Ultra auf den Markt gebracht. Wie genau das sich in das bestehende Portfolio integriert, insbesondere im Hinblick auf die Top-Modelle aus der X-Serie, das möchte ich euch in diesem Artikel erklären.

Schauen wir aber zunächst auf Preis und Verfügbarkeit. Der Dreame L40s Pro Ultra kostet zum Start 799 Euro, der reguläre Listenpreis wird mit 899 Euro angeben. In Schwarz erhaltet ihr den Roboter bei Amazon, die weiße Farbvariante wird bei MediaMarkt verkauft.

Der Dreame L40s Pro Ultra im Vergleich mit dem X40 und X50

Der Dreame L40s Pro Ultra kostet 200 Euro weniger als der Dreame X40 Ultra Complete und sogar 450 Euro weniger als das Top-Modell X50 Ultra Complete. Aber auf welche Funktionen muss man überhaupt verzichten? Ich habe mir alle drei Modelle ganz genau angesehen und die wichtigsten Unterschiede notiert.

Der erste große Unterschied ist die Saugkraft, die beim L40s und X50 ähnlich hoch ist (19.000 und 20.000 Pascal). Der ältere X40 schafft dagegen nur 12.000 Pascal. Der Dreame L40s Pro Ultra hat die kleinste Akku-Kapazität, rund 20 Prozent weniger als die Modelle der X-Serie. Das dürfte in der Praxis aber keinen großen Unterschied machen, da die Roboter während der Arbeit ja immer wieder zum Waschen der Pads in die Ladestation zurückkehren.

Punkten kann der Dreame L40s Pro Ultra auch mit seinen Kletter-Künsten. Bis zu 4 Zentimeter hohe, stufige Türschwellen kann er überwinden. Einzelne Hindernisse dürfen bis zu 2,2 Zentimeter hoch sein. Damit ist er fast so gut unterwegs wie der X50 (4,2 bis 6 Zentimeter), der X40 kann nicht so hoch klettern.

Im Vergleich zu den teureren Geschwistern hat der Dreame L40s Pro Ultra nur eine echte Schwäche: Er kann den Laser-Turm nicht einfahren und ist mit 10,38 Zentimetern rund 1,5 Zentimeter höher als das aktuelle Top-Modell von Dreame. Falls ihr nicht etliche Möbel habt, die genau 9 bis 10 Zentimeter hoch über dem Boden stehen, sollte euch das aber kaum etwas ausmachen.

Was mich persönlich sehr freut: Der neue L40s ist mit der HyperStream Detangling DuoBrush ausgestattet. Das klingt mal wieder äußerst seltsam, hat sich beim X50 in der Praxis, gerade in Haushalten mit Tieren und langen Haaren, aber sehr bewährt. Hier wickelt sich nichts auf, was den Wartungsaufwand erheblich minimiert.

Insgesamt scheint der Dreame L40s Pro Ultra ein sehr interessanter Kandidat zu sein, den wir uns in den kommenden Wochen ganz bestimmt noch einmal genauer ansehen werden. Ein Testgerät haben wir jedenfalls schon angefragt.

