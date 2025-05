Sony WH-1000XM6: Weiterer Leak zeigt Fotos und offizielles Veröffentlichungsdatum

Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte Amazon in Spanien ungewollt erste Spezifikationen und Infos zum neuen Over-Ear-Flaggschiff-Kopfhörer von Sony, dem WH-1000XM6. Eine Aktualisierung des Kopfhörer-Flaggschiffs von Sony ist nämlich mittlerweile dringend angeraten: Das noch aktuelle Modell WH-1000XM5 steht bereits seit nunmehr drei Jahren im Handel in den Regalen.

Der Blog The Walkman Blog entdeckte in der vergangenen Woche, dass Amazon Spanien das neue Modell mit der Versionsnummer „6“ am Ende bereits in schwarzer Farbe zu einem Preis von rund 390 Euro listete. Dies soll sich mit bereits zuvor veröffentlichten Gerüchten decken. Die Auslieferung des neuen Sony WH-1000XM6 soll am 15. Mai dieses Jahres erfolgen.

Nun meldet sich The Walkman Blog erneut mit zusätzlichen Informationen rund um den neuen Sony-Kopfhörer. So wird es bei der Neuerscheinung nicht nur ein verändertes Transportcase geben, das nicht mehr auf einen umliegenden Reißverschluss setzt, sondern nun magnetisch verschlossen wird, sondern auch beim Design hat man einige Änderungen durchgesetzt. The Walkman Blog berichtet:

„Das neue Design ist dezent, aber dennoch auffällig. Das neue Modell hat andere Ohrmuscheln, ein dickeres, verbessertes Scharnierdesign, das sich falten lässt, und einen neuen, breiteren Kopfbügel. Die Ohrpolster sehen aus, als ob sie dem WH-1000XM5 ähnlich wären. […] Die Naht an den Ohrmuscheln ist nicht mehr vorhanden, der Kunststoff ist einteilig. Außerdem sind die Mikrofonöffnungen durch ein Netz abgedeckt […]. Diese zwei neuen Änderungen könnten bedeuten, dass wir ein gewisses Maß an Wasserdichtigkeit haben. In der Auflistung bei Amazon Spanien wurde zwar die Wasserdichtigkeit erwähnt, aber es wurde kein IPX-Level genannt. […] An der Unterseite der linken Hörmuschel befinden sich die Ein/Aus-Taste, der 3,5-mm-Eingang und die NC/AMB-Taste. Auf der rechten Seite befinden sich der USB-Typ-C-Anschluss und die LED-Anzeige. Dieses Layout ist das gleiche wie beim WH-1000XM5.“

Faltbar und mit Scharnieren aus Metall

Anders als der Vorgänger lässt sich der WH-1000XM6 zusammenfalten und für die Reise im Hardcase ablegen. Neue Scharniere, die aus Metall, und nicht aus Kunststoff zu sein scheinen, dürften für mehr Stabilität und Langlebigkeit sorgen. Der Blog bemerkte zudem auch eine Diskrepanz zwischen den zuvor angegebenen 12 Mikrofonen, die der Kopfhörer beinhalten solle, und zählte nur derer zehn.

Ausgehend von den bereits bekannten Spezifikationen, die durch den Amazon-Leak bekannt wurden, stehen zudem weitere Informationen bereit, darunter der Prozessor des Kopfhörers, der beim WH-1000XM6 ein Sony V2 Prozessor, genauer gesagt ein Mediatek MT2833, sein soll. Auch der Audio-Codec LC3 soll unterstützt werden, und die bis zu 30-stündige Akkulaufzeit wird über einen internen Akku mit einer Kapazität von 4,56 Wh erreicht.

Bezüglich des Veröffentlichungsdatums und der Uhrzeit legt sich The Walkman Blog für Deutschland auf den 15. Mai 2025 um 18 Uhr fest. Der Listenpreis bei Amazon soll in Deutschland bei 449 Euro liegen, in Großbritannien soll die Neuerscheinung von Sony bei 399 GBP liegen, in den USA bei 449 USD. Gleichzeitig mit dem Launch des WH-1000XM6 soll auch die Sony Sound Connect-App auf Version 12 aktualisiert werden.

Fotos: The Walkman Blog.