iOS 19-Designänderungen sollen auch auf Apple TV und Apple Watch kommen

Die Gerüchteküche brodelt: Apple plant offenbar nicht nur für iPhone und iPad ein neues Design, sondern auch für Apple TV und die Apple Watch. Laut dem gut vernetzten Bloomberg-Reporter Mark Gurman stehen dieses Jahr umfangreiche Designänderungen für viele Apple-Betriebssysteme an.

Bereits bekannt ist, dass iOS 19, iPadOS 19 und macOS 16 ein überarbeitetes, deutlich moderneres Design erhalten sollen – mit mehr Transparenz und einem insgesamt glasartigen Look. Jetzt hat Gurman in seinem aktuellen Power On-Newsletter nachgelegt: Auch tvOS 19 für Apple TV und watchOS 12 für die Apple Watch sollen vom neuen Stil profitieren. Konkrete Details ließ er allerdings noch offen.

Die Designoffensive soll stark von visionOS – dem Betriebssystem für das Vision Pro-Headset – inspiriert sein. Auch visionOS 3 wird wohl ein paar eigene visuelle Neuerungen mitbringen.

Einheitliche Designsprache auf allen Plattformen

Ziel der ganzen Sache: Apple will ein einheitlicheres Erscheinungsbild über alle Plattformen hinweg schaffen – besonders bei iPad und Mac. Schon zuvor hatte Gurman berichtet, dass iPadOS 19 das Tablet näher an den Mac heranrücken wird: mit besserem Multitasking, mehr Produktivitätstools und einem überarbeiteten Fenster-Management. Ein Leaker namens Majin Bu behauptet sogar, dass bei Nutzung mit dem Magic Keyboard eine macOS-ähnliche Menüleiste eingeblendet wird.

Der interne Codename für das neue iOS-Design lautet übrigens „Solarium“ – also ein Raum mit Glaswänden und viel Sonnenlicht. Eine ziemlich treffende Metapher für die transparenteren Menüs und Bedienelemente, die uns mit iOS 19 und Co. erwarten könnten. Präsentiert werden die Neuerungen auf der WWDC 2025, die am 9. Juni startet – also in knapp zwei Wochen.

Trotz des aktuellen KI-Hypes ist sich Gurman sicher: Das neue Design wird der heimliche Star der diesjährigen Apple-Show.

Foto: Jon Prosser.