Check dein Netz: Bundesweite Mobilfunk-Messwoche gestartet

Seit heute läuft die vom Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat initiierte „Bundesweite Mobilfunk-Messwoche“, in der – durch eure Hilfe – die Netzabdeckung vor allem im ländlichen Raum evaluiert werden soll. Noch bis zum 1. Juni könnt ihr dazu mithilfe der App „Breitbandmessung“ (App-Store-Link) an relevanten Orten eure Netzqualität messen und die Messwerte direkt an die Bundesnetzagentur übermitteln.

Besonders im ländlichen Raum ist das Mobilfunknetz nicht so ausgebaut, wie es nötig wäre. Bislang haben die Netzbetreiber Daten zur Abdeckung an die Bundesnetzagentur übermittelt. Nun sollen auch die Nutzer stärker eingebunden werden, um zuverlässigere Messdaten zu erzeugen.

„Ganz besonders in der Landwirtschaft ist eine flächendeckende Versorgung Grundvoraussetzung für unsere modernen Betriebe mit ihren vielfältigen digitalen Anwendungen – von der präzisen Ausbringung von Dünger bis hin zur Tierüberwachung in Echtzeit“, erklärt die Parlamentarische Staatssekretärin Martina Englhardt-Kopf.

Teilnahme per App möglich

Um teilzunehmen, müsst ihr euch die kostenlose App „Breitbandmessung“ aus dem App Store herunterladen, sie aktivieren und dann an relevanten Orten eure Netzqualität messen. Die gemessenen Daten werden anonymisiert und dann in die „Funklochkarte“ der Bundesnetzagentur eingespeist. Mithilfe dieser Karte kann dann die Netzqualität bewertet werden.

Auf der zugehörigen Landingpage check-dein-netz.de könnt ihr euch noch einmal ausführlich über die Teilnahme informieren.

Je mehr Personen teilnehmen, desto aussagekräftiger wird der Datenbestand. Also, an die Messung, fertig, los!