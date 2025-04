Neuer Leak soll weitere Details von iOS 19 zeigen

Vor einigen Wochen hat der YouTuber Jon Prosser bereits erste Details rund um iOS 19 gezeigt. Das kommende Betriebssystem für das iPhone wird Apple erstmals auf der WWDC zeigen. Kurze Zeit nach Prossers erstem Video hat sich Apple-Experte Mark Gurman zu Wort gemeldet und den gezeigten Details eine Abfuhr erteilt – angeblich hätte Prosser kein aktuelles oder falsches Material zugespielt bekommen.

Nun schlägt Prosser auf seinem YouTube-Kanal zurück. Er hat einige neue Bilder und Animationen anhand von internen Builds von iOS 19 erstellt und teilt diese in einem ausführlichen Video mit uns. Am besten schaut ihr selbst mal rein:

Ein großer Diskussionspunkt waren bisher ja die Icons auf dem Homescreen. Werden sie komplett rund, so wie es Apple bei seinem VR-Headset VisionPro macht? Oder bleiben sie einfach so, wie bisher? Prosser hat nun erstmals deutlich abgerundeter gestaltete Icons gesehen und erklärt Apples Pläne rund um dieses nicht ganz unbedeutende Details.

Ziemlich stylisch könnte der TabView werden, also die Anzeige der verschiedenen Bereiche in einer App. Das kleine „Dock“ mit den Navigationspunkten einer App könnte sich systemweit vom unteren Bildschirmrand trennen und deutlich abgerundeter schweben. So ähnlich macht es Apple auch schon auf dem iPad, dort allerdings am oberen Bildschirmrand.

Was am Ende alles tatsächlich in iOS 19 landen wird, das ist natürlich noch vollkommen ungewiss. Im Vergleich zu den letzten Wochen sind wir aber immerhin schon ein bisschen schlauer, denn mittlerweile hat Apple den Start der Entwickler-Konferenz WWDC auf den 9. Juni festgelegt. In ziemlich genau zwei Monaten werden die kommenden Betriebssysteme also offiziell vorgestellt. Gespannt darf man sein., was bis dahin noch alles durch das Internet und die Gerüchteküche durchsickern wird…