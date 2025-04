Tatami: Kleines Puzzle ohne Druck bietet 200 Gratis-Level

Immer mal wieder erreichen uns nette Empfehlungen aus dem App Store – dazu zählt sicherlich auch Tatami (App Store-Link). Auch wenn es mit seiner Eleganz und der künstlerischen Gestaltung nicht an meinen derzeitigen Favoriten Art of Fauna heran reicht, so kann dieses Logikrätsel dennoch mit einigen Dingen punkten.

Zunächst einmal ist der Download von Tatami kostenlos und ohne weitere Bezahlung kann ziemlich viel gespielt werden. 200 Level sind gratis, erst danach muss die Vollversion für 5,99 Euro freigeschaltet werden. Diese bietet neben einer unendlichen Anzahl an Leveln auch einige weitere Optionen, etwa um die Farben des Spiels anzupassen.

Tatami hat auch zahlreiche handgefertigte Level

Wie Tatami gespielt wird, das ist schnell erklärt: Auf einem Feld voller Kästchen sind einige Zahlen zu finden. Diese geben an, wie groß das Rechteck sein muss, das mit dem Finger markiert werden soll. Mit dieser simplen Technik muss man alle Kästchen des Spielfelds markieren, um ein Level erfolgreich zu beenden. Ein großes Tutorial oder ähnliches wird dafür nicht benötigt, da der Einstieg ins Spiels wirklich sehr einfach ist. Nach rund zehn gelösten Rätseln wird Tatami dann aber fortlaufend schwerer.

Neben den endlosen und immer neu generierten Leveln hat die Entwicklerin aber auch noch einige kleine Überraschungen integriert. „Auf dem Weg in die Unendlichkeit gibt es über 100 spezielle, handgefertigte Level voller Überraschungen. Und vielleicht ist irgendwo eine super geheime, super knifflige Herausforderung versteckt“, schreibt sie in der App-Beschreibung.

Was besonders wichtig ist: In Tatami gibt es keine bösen Überraschungen, keine Zeitlimits und keine Punktestände. Und falls ihr ein Level tatsächlich nicht lösen könnt, dürft ihr einfach zum nächsten springen. In Tatami geht es wirklich ganz entspannt daher – und genau das scheint das große Highlight dieses kleinen Puzzle-Spiels zu sein.