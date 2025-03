Neues Glas-Design: Sieht so iOS 19 aus?

Der bekannte Leaker Jon Prosser hat einen ersten Blick auf iOS 19 geworfen und Mockups geteilt, die angeblich das überarbeitete Design des kommenden Updates zeigen. Laut Prosser basieren diese Bilder auf der „echten“ Version von iOS 19, die er gesehen hat. Um seine Quellen zu schützen, habe er jedoch Repliken erstellt.

Neues Design, aber keine großen Funktionsänderungen

In seinem Video zeigt Prosser einige optische Anpassungen, weist aber darauf hin, dass manche Elemente „frei Schnauze“ eingefügt wurden. So präsentiert er beispielsweise runde App-Icons auf dem Homescreen, nur um am Ende zu erklären, dass dies nicht der tatsächlichen Umsetzung entspricht.

Trotzdem gibt es deutliche Designänderungen in verschiedenen Bereichen:

Sperrbildschirm : Keine funktionalen Neuerungen, aber eine modernisierte Optik mit transparenteren Benachrichtigungen und einem schwebenden 3D-Look der Schaltflächen.

: Keine funktionalen Neuerungen, aber eine modernisierte Optik mit transparenteren Benachrichtigungen und einem schwebenden 3D-Look der Schaltflächen. Einstellungen & Pop-ups : Menüelemente und Fenster erscheinen mit abgerundeten Kanten und einem „gläsernen“ Stil.

: Menüelemente und Fenster erscheinen mit abgerundeten Kanten und einem „gläsernen“ Stil. Apps : App-Menüs erhalten ein rundes, schwebendes Design im visionOS-Look.

: App-Menüs erhalten ein rundes, schwebendes Design im visionOS-Look. Tastatur: Die Tastatur bekommt eine abgerundete Oberkante und ein halbtransparentes Design, das fast zu schweben scheint.

Bereits zuvor hatte Prosser Mockups der Nachrichten- und Kamera-App gezeigt, die ähnliche Designänderungen mit weicheren Formen und transparenter Navigation aufweisen.

Mark Gurman erteilt Mockups eine Absage

Der Apple-Experte Mark Gurman von Bloomberg widerspricht den gezeigten Mockups von Prosser. Laut Gurman seien die aktuell kursierenden Bilder von iOS 19 „nicht repräsentativ für das, was wir auf der WWDC sehen werden.“ Er führt weiter aus: „Sie scheinen entweder auf sehr alten Builds oder vagen Beschreibungen zu beruhen, denen wichtige Funktionen fehlen.“

Apple stellt iOS 19 am 9. Juni vor

Die WWDC ist offiziell für den 9. Juni angekündigt. Apple wird dann erstmals iOS 19, iPadOS 19, macOS 16, watchOS 12 und visionOS 3 zeigen.