Verbatim Charge’n’Go: Neue Reihe leistungsstarker Powerbanks vorgestellt

Das Unternehmen Verbatim ist schon länger als Anbieter von Datenspeicherlösungen bekannt. Nun erweitert man das eigene Portfolio um die neue Charge’n’Go-Serie: Die Powerbanks sind für die unterschiedlichsten Anforderungen der User zugeschnitten. Ob auf Geschäftsreisen, im Urlaub, am Flughafen oder bei Outdoor-Aktivitäten – Powerbanks sind unverzichtbare Begleiter, die sicherstellen, dass mobile Geräte unterwegs stets aufgeladen bleiben.

Charge’n’Go Essentials Serie

Für alle, die eine kompakte Lösung ohne Leistungseinbußen suchen, bietet die Charge’n’Go Essentials-Serie magnetische, kabellose Powerbanks mit drei Kapazitäten: 5.000 mAh, 10.000 mAh und 20.000 mAh. Jedes Modell verfügt über eine gummierte Oberfläche und ist in Schwarz sowie Grün erhältlich. Entwickelt für MagSafe-kompatible iPhones und Android-Geräte, ermöglichen diese Powerbanks schnelles Laden von zwei Geräten, damit diese den ganzen Tag über mit Energie versorgt sind.

Charge’n’Go Powerbank mit Ständer

Die Charge’n’Go Powerbank mit Ständer kombiniert Funktionalität mit Stil: Mit einer Kapazität von 10.000 mAh ist sie in fünf Farben erhältlich: Schwarz, Blau, Grün, Pink und Grau. Sie verfügt über eine hochwertige Glasoberfläche, bietet 15 Watt magnetisches, kabelloses Laden sowie 20 Watt USB-C PD-Schnellladen und eignet sich für MagSafe-kompatible iPhones sowie Android-Geräte. Der integrierte aufklappbare Standfuß ermöglicht eine flexible Nutzung sowohl im Hoch- als auch im Querformat – ideal für freihändiges Videoschauen oder Videoanrufe während des Ladevorgangs.

Charge’n’Go 27.000 mAh Powerbank

Das Spitzenmodell der Serie, die Charge’n’Go 27.000 mAh Powerbank, ist ein leistungsstarkes Kraftpaket für Personen mit hohem Energiebedarf. Perfekt für Laptops, Tablets und Smartphones, verfügt diese Hochleistungs-Powerbank über die neueste PD 3.1-Schnellladetechnologie, die eine Leistung von bis zu 140 Watt über zwei USB-C-Anschlüsse unterstützt. Ein zusätzlicher USB-A-Anschluss mit QC 3.0 liefert bis zu 18 Watt für schnelles Aufladen, gleichzeitig können drei Geräte aufgeladen werden. Das digitale TFT-Display zeigt den aktuellen Ladestatus und die Wattzahl in Echtzeit an und nutzt ein farbcodiertes System für eine intuitive Anzeige. Die 27.000 mAh-Powerbank von Verbatim wird in Kürze erhältlich sein.

Verfügbarkeit und Preise

Die Verbatim Charge’n’Go-Serie ist ab sofort europaweit im Verbatim-Webshop sowie im autorisierten Handel erhältlich, darunter auch bei Amazon. Das Topmodell mit 27.000 mAh wird in Kürze folgen. Die Charge’n’Go Essentials-Reihe wird zu Preisen von 29,99 Euro (5.000 mAh), 44,99 Euro (10.000 mAh) sowie 59,99 Euro (20.000 mAh) angeboten. Die Charge’n’Go 10.000 mAh Power Bank mit Ständer kostet 54,99 Euro. Preise für die Charge’n’Go 27.000 mAh Powerbank sind noch nicht kommuniziert worden. Abschließende YouTube-Videos zeigen euch die neuen Powerbanks nochmals im bewegten Bild.