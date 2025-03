iOS 18.4: Neue API für Sport-Apps in CarPlay von Apple angekündigt

Bis zum offiziellen Release von iOS 18.4 dürfte es nicht mehr lange dauern: Die neue Version des mobilen Betriebssystems soll schon Anfang April den Weg auf unsere Geräte finden. Am Montag hatte Apple bereits den Release Candidate Build für berechtigte Personen wie Entwickler bzw. Entwicklerinnen und weitere am öffentlichen Betatest Beteiligte herausgegeben. iOS 18.4 soll über einige spannende Neuerungen verfügen, darunter auch erstmals eine Apple Intelligence-Integration für uns User in Deutschland.

Wie Apple nun in aller Stille auf einer Dokumentationsseite auf der Apple Developer-Website angekündigt hat, soll mit iOS 18.4 auch eine neue API für Sport-Apps in CarPlay integriert werden. Unter dem Namen CPNowPlayingModeSports wird die API von Apple als „Sportmodus“ für CarPlay beschrieben, der das „Now Playing“-Layout von CarPlay an „Sportereignisse“ anpassen soll.

„Der Sportmodus stellt ein Layout dar, das sich für das Live-Streaming oder die aufgezeichnete Wiedergabe eines Sportereignisses eignet, an dem genau zwei Mannschaften teilnehmen.“

So heißt es auf der Apple-Entwicklerwebsite zur neuen API. Es ist interessant, dass die API nur Sportevents unterstützt, an denen zwei Teams beteiligt sind. Dies mag daran liegen, dass entsprechende Apps, die die API nutzen werden, Infos über die beiden Teams auf der linken und rechten Bildschirmseite anzeigen können, kombiniert mit „einem großen bunten Bild als Hintergrund“, wie es bei Apple heißt.

Mindestens Xcode 16.3 RC oder neuer erforderlich

Da die API neu von Apple veröffentlicht wurde, ist es an Entwicklern und Entwicklerinnen, die neuen Optionen in ihre bestehenden Anwendungen zu übernehmen. Um die API nutzen zu können, ist ein iPhone mit iOS 18.4 erforderlich, Entwickler und Entwicklerinnen brauchen mindestens Xcode 16.3 RC oder neuer. Beispielsweise dürfte es dann möglich sein, Live-Fussball-Spielstände, wie etwa von OneFootball oder FotMob, auf dem CarPlay-Display anzeigen zu lassen, sofern die Entwicklerteams die neue API in ihre Apps integrieren.

Mit iOS 18.4 sollen bezüglich CarPlay auch weitere neue Funktionen Einzug halten, darunter eine dritte Symbolreihe für Autos mit größeren Displays sowie ein Routing für Elektroautos, das erkennt, wenn Autos an Tesla NACS-Stationen geladen werden können. Wie oben bereits beschrieben, soll iOS 18.4 Anfang April für die breite Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden.