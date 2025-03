Gmail: Suchfunktion soll nach Update noch schneller Ergebnisse liefern

Wohl alle von uns hatten im überfüllten E-Mail-Postfach schon mal Probleme, Informationen im Posteingang zu finden. Aus diesem Grund hat Google nun angekündigt, für den hauseigenen E-Mail-Dienst Gmail eine intelligentere Suchfunktion einzuführen, die auf KI basiert und schneller die relevantesten Ergebnisse anzeigen soll.

„Anstatt E-Mails nur in chronologischer Reihenfolge auf der Grundlage von Schlüsselwörtern anzuzeigen, berücksichtigen die Google Mail-Suchergebnisse jetzt Elemente wie Aktualität, meist angeklickte E-Mails und häufige Kontakte. Mit dieser Aktualisierung ist es viel wahrscheinlicher, dass die von Ihnen gesuchten E-Mails ganz oben in den Suchergebnissen erscheinen – das spart Ihnen wertvolle Zeit und hilft Ihnen, wichtige Informationen leichter zu finden.“

So berichtet Google in einem Blogbeitrag auf der eigenen Website. Die „relevantesten“ Suchergebnisse werden weltweit für Nutzer und Nuzerinnen mit persönlichen Google-Konten eingeführt und können im Web und in der offiziellen Google Mail-App für Android und iOS aufgerufen werden. Sobald sie im eigenen Konto verfügbar sind, kann man zwischen den „relevantesten“ und den „neuesten“ Ergebnissen umschalten. In Zukunft soll das Feature auch auf die Geschäftskundschaft ausgeweitet werden.

Google Mail bzw. Gmail steht weiterhin als kostenlose App für iPhones und iPads im deutschen App Store zum Download bereit und lässt sich dort mit einem Speicherplatzbedarf von rund 638 MB auf die Geräte herunterladen. Für die Installation wird darüber hinaus noch iOS bzw. iPadOS 16.0 oder neuer benötigt. Alle Inhalte stehen in deutscher Sprache bereit, optionale In-App-Käufe erweitern den Speicherplatz für das Google-Konto.