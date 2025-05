iOS 19 & Co: Apple kündigt WWDC-Keynote für den 9. Juni um 19 Uhr an

Schon Mitte März hat Apple die Worldwide Developers Conference (WWDC) angekündigt. Sie findet zwischen dem 9. un 13. Juni 2025 statt, wobei die Konferenz immer mit einer Auftakt-Keynote startet. So auch dieses Jahr. Apple hat die WWDC-Keynote jetzt für den 9. Juni 2025 bestätigt – die deutsche Uhrzeit ist 19 Uhr.

Apple überträgt die WWDC als Stream auf apple.com/de, in der Apple Developer App, in der Apple TV App und im Apple YouTube Kanal. Vorgestellt werden iOS 19, iPadOS 19, macOS 16, tvOS 19, watchOS 12 und visionOS 3. Ob Apple ein paar Überraschungen in der Hinterhand hat, bleibt abzuwarten.

Das ist das weitere Programm

Platforms State of the Union am 9. Juni um 22 Uhr

Im Anschluss an die Keynote bietet die Platforms State of the Union einen tieferen Einblick in neue Tools und Technologien, mit denen Apple Entwicklern noch mehr Möglichkeiten an die Hand gibt. Im Fokus stehen unter anderem die Neuerungen in iOS, iPadOS, macOS, tvOS, visionOS und watchOS. Die Übertragung erfolgt über die Apple Developer App, die Apple Developer Website sowie den Apple Developer YouTube-Kanal. Im Anschluss steht eine Aufzeichnung auf Abruf zur Verfügung.

Videosessions und Leitfäden

Die WWDC25 umfasst über 100 technische Sessions, in denen Entwickler fundierte Einblicke in aktuelle Technologien und Frameworks direkt von Apple-Experten erhalten. Die Sessions sind über die Apple Developer App, die Website und den YouTube-Kanal verfügbar. Zusätzlich werden begleitende Leitfäden und Dokumentationen bereitgestellt, um die wichtigsten Ankündigungen der Konferenz besser nachvollziehen zu können.

Gruppen-Labs und Einzelgespräche

Mitglieder des Apple Developer Program sowie des Apple Developer Enterprise Program können an Online-Gruppen-Labs und Einzelterminen mit Apple-Experten teilnehmen. Diese Formate ermöglichen einen direkten Austausch zu den wichtigsten Neuerungen, darunter Apple Intelligence, Design, Entwickler-Tools, Grafik & Spiele, maschinelles Lernen, Swift und mehr. Auch über die Apple Developer Foren steht Unterstützung durch Apple-Ingenieure und Designer zur Verfügung.

Swift Student Challenge

Mit der Swift Student Challenge unterstützt Apple aktiv den Nachwuchs im Bereich Softwareentwicklung. Das Programm fördert junge Talente und zukünftige Unternehmer, Entwickler und Designer. In diesem Jahr wurden erneut 50 herausragende Teilnehmer als “Distinguished Winners” ausgezeichnet. Sie sind zu einem exklusiven dreitägigen Erlebnis im Apple Park eingeladen.