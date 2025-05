Govee LED Strip: Matter-kompatibler Leuchtstreifen mit Skyline Kit jetzt erhältlich

Der Smart Home-Hersteller Govee wartet immer wieder mit spannenden Neuheiten auf, die sich vor allem um individuelle Lichtlösungen für das eigene Zuhause drehen. Nun hat man die Verfügbarkeit des neuen Govee Strip Light mit Skyline-Kit angekündigt. „Indem es das LuminBlend-Farbsteuerungssystem mit einem minimalistischen Design kombiniert, verwandelt diese neue Beleuchtungslösung jedes Wohnzimmer in eine Leinwand für Kreativität und Atmosphäre“, berichtet Govee dazu.

Der Govee Strip Light mit Skyline-Kit will mehr als nur eine gewöhnliche Streifenbeleuchtung sein: Die Neuerscheinung nutzt Licht nicht nur als Dekoration, sondern auch als Architekturmittel. Die Besonderheit liegt in im fließenden, schwebenden Lichteffekt, der ein breites, nach oben gerichtetes Leuchten erzeugt. So wird die Decke zum Leben erweckt und gewinnt an Tiefe und Dimension. In einem schmalen, weißen Gehäuse mit Aluminium-Akzenten passt sich der Strip Light mit Skyline-Kit problemlos in moderne Innenräume ein.

Darüber hinaus spielt der Lightstrip auch eine wichtige Rolle für das stimmungsvolle Wohlbefinden. Indem es Decken und Wände sanft leuchtet, schafft es ein Gefühl von Weite und Ruhe – ein Effekt, der Entspannung fördert und visuellen Stress reduziert. Ob zum Abschalten nach einem langen Tag zur gemütlichen Abendstimmung, die Beleuchtung passt sich den Rhythmen des Alltags an.

Eigens entwickelter Chip und Farbsteuerungssystem

Auch technisch gesehen bietet der Govee Strip Light mit Skyline-Kit einige besondere Features. Ausgestattet mit Govees selbst entwickeltem Farbsteuerungssystem LuminBlend, das einen selbst entwickelten Chip, RGBWW-LEDs und intelligente Software Algorithmen integriert – erzielt der Lightstrip eine genaue Farbdarstellung und sanfte Farbübergänge. Der Lightstrip ist vollständig mit der Govee Home-App, Matter, Alexa und Google Assistant kompatibel und bietet eine intelligente Steuerung für personalisierte Beleuchtungs-Erlebnisse.

Der Lightstrip mit vier Meter Länge verbaut 240 einzelne LEDs und 48 Farbsegmente, wodurch der Farbverlauf flüssiger gelingt. Außerdem gibt es in der Govee Home-App noch mehr kreative Möglichkeiten und auch den Musik-Modus, bei dem das Licht der Kacheln auf die Umgebungsgeräusche reagiert. Mit mehr als 120 voreingestellten Szenenmodi, über 16 Musikmodi, der Govee-DreamView-Funktion und einem AI Lighting Bot zur Erstellung von Lichteffekten über die Govee Home-App, können die User ganz einfach eine entspannte Lichtstimmung kreieren.

Der Strip Light mit Skyline-Kit ist dabei nicht nur smart, sondern auch alltagstauglich: Die Wandmontage reduziert das Risiko von herunterfallenden Streifen, was es zu einer sicheren Wahl für Familien mit Haustieren oder Kindern macht. Mit einer 360-Grad-einstellbaren Lichtstange können Nutzer und Nutzerinnen den Winkel fein justieren, um den perfekten Lichteffekt zu erzielen.

Preis und Verfügbarkeit

Der Govee Strip Light mit Skyline-Kit mit einer Länge von vier Metern ist seit dem 19. Mai 2025 bei Amazon mit einem 25-prozentigen Startrabatt erhältlich: Statt des Normalpreises von 99,99 Euro wird gegenwärtig bei Einsatz des Rabattcoupons auf der Produktseite nur 79,99 Euro fällig. Die Rabattaktion ist noch bis zum 25. Mai 2025, oder solange der Vorrat reicht, gültig.

Govee LED Strip mit Skyline Kit, RGBWWIC LED Streifen Farbbeleuchtung mit geringer... Innovativer Wandflut-Effekt: Der Govee LED Streifen mit Skyline Kit überzeugt durch ein einzigartiges Schwebedesign für die Montage. Die...

LuminBlend-Chip für präzise Farbwiedergabe: Der Govee LED strip nutzt 16-Bit-Chip und RGBWW-Mischtechnologie für 281 Quintillionen Farben. Die...