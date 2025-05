Homematic IP stellt smarten Bewässerungsaktor für den Garten vor

Pünktlich zur Gartensaison bringt eQ-3 frischen Wind ins Smart-Home-Portfolio: Ab Juli 2025 ergänzt ein neuer Bewässerungsaktor das System Homematic IP. Der batteriebetriebene Aktor übernimmt das automatische Gießen von Pflanzen – bedarfsgerecht, effizient und mit direkter App-Steuerung.

Die Installation gelingt denkbar einfach: Der Homematic IP Bewässerungsaktor wird auf den Außenwasserhahn geschraubt und mit einem Gartenschlauch verbunden. Einmal eingerichtet, startet die Bewässerung zur idealen Tageszeit und in der passenden Menge – ganz nach Zeitplan oder Wettersituation. In der kostenlosen Homematic IP App können Nutzer und Nutzerinnen flexible Zeitpläne oder individuelle Szenarien festlegen. Wer spontan Wasser braucht, aktiviert die Bewässerung direkt am Gerät oder per Fernzugriff.

Ein echtes Highlight ist die integrierte Durchflussmessung: Sie erfasst den Wasserverbrauch präzise und stellt die Daten übersichtlich in der App dar. So lässt sich die Bewässerungsmenge gezielt anpassen – das spart Wasser und senkt die Kosten. Ein zusätzlicher Pluspunkt: Bei einbrechender Kälte warnt das Gerät rechtzeitig vor möglichen Frostschäden.

In Kombination mit anderen Homematic IP Geräten wird der Garten noch smarter. Besonders interessant: Mit einem Wettersensor lässt sich die Bewässerung automatisch an Regen, Temperatur und Sonneneinstrahlung anpassen – gegossen wird also nur, wenn es wirklich nötig ist.

Der Homematic IP Bewässerungsaktor ist ab Juli 2025 im Handel erhältlich.