Neuer Bericht: Neue Siri-Generation auf einem Level mit ChatGPT?

Der aktuelle Status von Apples Sprachassistentin Siri ist unbefriedigend. Zwar hatte der Konzern in der Vergangenheit einige Optimierungen vorgenommen und die Sprachassistentin auch für die neuen KI-Features von Apple Intelligence vorbereitet, allerdings ist Siri derzeit leider alles andere als smart und vorausschauend. Das Siri-Entwicklerteam bei Apple hatte daher in den vergangenen Wochen auch jede Menge Kritik einstecken müssen, es gab sogar personelle Konsequenzen. Ein neuer Bericht von Mark Gurman und Drake Bennett legt nun nahe, dass sich dies in den nächsten Jahren ändern könnte.

Im neuen Artikel von Bloomberg, betitelt mit „Warum Apple die künstliche Intelligenz immer noch nicht geknackt hat“, kommen unter anderem Insider zu Wort, die behaupten, „dass die anhaltende Unfähigkeit, künstliche Intelligenz richtig einzusetzen, alles bedroht – von der Dominanz des iPhones bis hin zu Plänen für Roboter und andere futuristische Produkte.“

Ganz so dramatisch schauen Gurman und Bennett nicht in die Zukunft. Sie berichten, dass einige Apple-Führungskräfte derzeit einen großen Fokus darauf legen, Siri zu einer echten ChatGPT-Alternative zu machen. Eine Chatbot-Version von Siri der nächsten Generation habe in Tests in den vergangenen sechs Monaten zahlreiche Fortschritte gemacht. Einige Führungskräfte von Apple würden die neue Siri sogar als „ebenbürtig“ zu aktuellen Versionen von ChatGPT sehen, andere wiederum sprechen vom aktuellen Zustand als „Krise“ und vergleichen die Arbeit an Siri mit einem sinkenden Schiff. Gurman und Bennett bemerken:

„Das technische Hauptproblem besteht darin, dass Apple die Siri-Infrastruktur im Wesentlichen in zwei Hälften teilen musste, wobei der alte Code die alten Funktionen wie das Einstellen von Alarmen und der neue Code die Anfragen, die auf persönliche Daten zurückgreifen, unterstützt. Dieser Kniff wurde als notwendig erachtet, um die neuen Funktionen so schnell wie möglich auf den Markt zu bringen, aber er ging nach hinten los und verursachte Integrationsprobleme, die zu Verzögerungen führten. Einzelne Funktionen mögen gut aussehen, sagen die Mitarbeiter, aber wenn der Code zusammengeführt wird, damit die Teile zusammen in Siri getestet werden können, beginnen die Dinge auseinanderzufallen.“

Apples KI-Büro in Zürich arbeitet an neuer Siri-Architektur

Laut des Berichts habe Apple die eigenen KI-Büros in Zürich mit der Entwicklung einer neuen Software-Architektur beauftragt hat, um das problematische Siri-Hybrid zu ersetzen – ein sogenanntes monolithisches Modell, das vollständig auf einer LLM-basierten Engine aufbaut. Mit dem neuen Modell würde Siri dialogfähiger und würde Informationen besser zusammenfassen können.

In der Zwischenzeit sei Google Gemini, der Dienst, den Apple im letzten Jahr zu Siri hinzufügen wollte, laut Bloomberg auf dem besten Weg, in iOS 19 als ChatGPT-Alternative hinzugefügt zu werden. Apple befände sich nach Angaben im Artikel auch in Vorgesprächen mit dem Startup Perplexity, um schließlich eine ChatGPT-Alternative in Siri und einen KI-Suchmaschinenanbieter in Safari zu werden. Langfristig will man allerdings selbst auf einer Stufe mit ChatGPT stehen:

„Was Apples hauseigene Chatbot-Bemühungen angeht, so drängen einige Führungskräfte nun darauf, Siri trotz […] früherer Zurückhaltung in einen echten ChatGPT-Konkurrenten zu verwandeln. Zu diesem Zweck hat das Unternehmen begonnen, die Idee zu diskutieren, den Assistenten mit der Fähigkeit auszustatten, das offene Web anzuzapfen, um Daten aus verschiedenen Quellen zu erfassen und zu synthetisieren. Nach Angaben von Angestellten hat der Chatbot, den das Unternehmen intern getestet hat, in den letzten sechs Monaten erhebliche Fortschritte gemacht, so dass einige Führungskräfte ihn als ebenbürtig mit den jüngsten Versionen von ChatGPT ansehen.“

Fakt ist, im gegenwärtigen Zustand ist Apples KI samt Siri nicht sonderlich hilfreich, wenn es um eine intelligente Assistenz bei alltäglichen Aufgaben geht. Es ist denkbar, dass Apple während der diesjährigen WWDC 2025-Keynote einige neue Siri-Funktionen vorstellen wird, die dann mit iOS 19 eingeführt werden. Solange die Sprachassistentin aber wie in meinem Fall noch immer massive Probleme hat, einfachste Anweisungen wie „Füge Milch meiner Einkaufsliste hinzu“ zu befolgen, wird wohl noch einige Arbeit vor dem Siri-Entwicklungsteam liegen.