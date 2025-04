Die Mücken kommen: Insektenstichheiler „Heat it“ jetzt im Angebot kaufen

Die Mückensaison 2025 in Deutschland dauert circa vom 1. Juni bis zum 30. September 2025, allerdings habe ich schon jetzt die ersten Stiche, da der zu warme Winter und das aktuell milde Wetter dazu beitragen, dass schon jetzt Mücken unterwegs sind. Statt auf Cremes zu setzen, kommt bei uns ein Insektenstichheiler zum Einsatz, um den Juckreiz mit Wärme zu stoppen. Besonders kompakt ist der Heat it, den man einfach am Schlüsselbund anbringen kann. Nutzt gerne das neuste Angebot, bei dem ihr nur 25,39 Euro statt 29,95 Euro bezahlt.

Der Heat it ist in der Variante mit USB-C mit Android-Smartphones als auch mit dem iPhone 15 und neuer kompatibel. Zudem könnt ihr euch die Lightning-Variante für ältere iPhones zum gleichen Aktionspreis sichern.

Heat it macht sich gut auf Reisen

Die Funktionsweise des Produkts ist simpel, aber äußerst wirkungsvoll: Es behandelt Insektenstiche mit gezielter Wärme. Dadurch lässt sich der Juckreiz zuverlässig lindern. Die Energieversorgung erfolgt über das iPhone, während die Steuerung bequem über die Heat It App läuft. In der App lassen sich zudem individuelle Einstellungen wie Temperatur und Behandlungsdauer anpassen. Auch ein Kindermodus ist mit dabei.

Beurer BR 60 Insektenstichheiler

Während ich unterwegs den Heat it nutze, habe ich für Zuhause den Beurer BR 60 Insektenstichheiler im Einsatz. Auch hier spreche ich eine Empfehlung aus, wobei das Funktionsprinzip immer gleich ist. Mit Wärme wird der Stich behandelt, um den Juckreiz zu stoppen.

Das Beurer-Modell ist mit einem seitlichen Ein-/Ausschalter sowie einem großen Bedienknopf auf der Oberseite ausgestattet. Über diesen lässt sich zwischen einem kurzen und einem langen Behandlungsmodus wählen, um die Anwendung bei Mückenstichen zu starten. Der Beurer BR 60 arbeitet zuverlässig und hat mich bislang nie enttäuscht.

Der Beurer BR 60 ist ebenfalls im Angebot und kostet aktuell nur 21,99 Euro statt 35,99 Euro. Die dunkle Variante mit zuschaltbarem Licht gibt es derzeit für 23,99 Euro statt 35,99 Euro.

Angebot Beurer BR 60 Insektenstichheiler, zur Behandlung von Insektenstichen- und bissen,... LINDERUNG VON SYMPTOMEN: Durch gezielte Wärmeeinwirkung auf der betroffenen Stelle können Juckreiz und Schwellungen gelindert, sowie die Symptomatik...

ANGENEHMER HEILUNGSVERLAUF: Durch die Hitzeentwicklung kann die Heilung beschleunigt werden, Juckreiz und Schwellungen können zurückgehen und der... Angebot Beurer BR 90 Insektenstichheiler, zur Behandlung von Insektenstichen und -bissen,... LINDERUNG VON SYMPTOMEN: Durch die gezielte Wärmeeinwirkung der keramischen Heizplatten, werden Juckreiz und Schwellungen der betroffenen Stelle...

ANWENDUNG IM DUNKELN: Dank des zuschaltbaren Lichts lässt sich der Stichheiler auch präzise im Dunkeln anwenden, das kompakte Design ist ideal für...