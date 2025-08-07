LG CineBeam S: Kompakter Beamer liefert auch in kleinen Räumen ein gutes Bild

In den vergangenen Wochen haben wir euch bereits einige hochklassige Beamer für den Heimkino-Bereich vorgestellt, darunter den XGIMI Horizon S Max, den Nebula X1 oder auch den Dangbei MP1 Max. Nun wartet auch der bekannte Elektronik-Hersteller LG mit einem neuen Modell für das eigene Zuhause auf und hat den LG CineBeam S präsentiert.

Die Neuerscheinung mit der Modellbezeichnung PU615U soll sich als sogenannter Ultrakurzdistanzprojektor vor allem für kleinere Räume eignen und bietet großformatige Bilder in 4K-Auflösung mit 3.840 x 2.10 Pixel sowie ein Audioerlebnis mit Dolby Atmos-Sound. Dank seiner fortschrittlichen UST-Technologie kann das Gerät im Abstand von nur 8,1 Zentimetern zur Leinwand oder Projektionsfläche aufgestellt werden und liefert Bilder mit einer Bilddiagonale zwischen 40 Zoll (bei 8,1 cm Abstand) und 100 Zoll (bei 39,3 cm Abstand). Das macht die Neuerscheinung zu einer hervorragenden Option für Räume, in denen der Beamer nicht mit größeren Abständen zwischen 2 und 5 Metern zur Projektionsfläche aufgestellt werden kann.

Das integrierte RGB-Lasersystem des CineBeam S deckt 154 Prozent des DCI-P3-Farbraums ab und soll so laut Hersteller „eine sehr präzise Farbwiedergabe“ ermöglichen. „Eine Helligkeit von 500 ANSI Lumen sowie das Kontrastverhältnis von 450.000:1 ermöglichen tiefe Schwarztöne und satte, naturgetreue Farben unter verschiedensten Lichtbedingungen“, heißt es von LG weiter.

Nur 11 x 16 x 1 cm groß und 1,9 Kilogramm leicht

Als Betriebssystem fungiert beim LG CineBeam S die hauseigene Smart TV-Plattform webOS 24, die einen Zugriff auf eine Vielzahl beliebter Streaming-Dienste sowie eine bequeme Inhaltssuche bietet. Wer möchte, kann auch externe Geräte wie Spielkonsolen oder Festplatten über HDMI oder zwei USB-C-Anschlüsse verbinden, zudem steht Apples AirPlay 2 und Screen Share für eine drahtlose Übertragung vom Smartphone, Tablet oder Laptop zur Verfügung. Und auch das Design soll laut LG in jedes Zuhause passen:

„Neben seiner hohen Leistung überzeugt der CineBeam S durch ein dezentes, minimalistisches Design mit eleganter Metallic-Oberfläche, das sich nahtlos in jeden Raum einfügt. Dank der geringen Größe – 11 × 16 × 16 cm bei 1,9 kg – lässt er sich problemlos auf einem Regal oder Tisch platzieren und bietet ein sehr hohes Maß an Mobilität. Zum Lieferumfang gehört zudem eine neu gestaltete Fernbedienung, die gegenüber dem Vorgängermodell in puncto Design und Bedienung weiter verbessert wurde. Die Unterstützung der LG ThinQ-App ermöglicht zudem die Steuerung des Projektors per Smartphone.“

Die Einrichtung des Beamers ist laut LG zudem denkbar einfach: Nutzer und Nutzerinnen können die Bildausgabe ohne Veränderung der Position des Projektors durch Bildschirmskalierung und -verschiebung weiter optimieren. Zudem gibt es eine integrierte Wandfarbanpassungsfunktion, wenn man die Inhalte nicht auf weiße Oberflächen projiziert. Der neue LG CineBeam S kann ab dem 01. September 2025 auf der LG-Website vorbestellt werden. Im Handel verfügbar ist der Beamer dann voraussichtlich ab Oktober 2025 für eine UVP von 1.299 Euro.