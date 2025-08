Notion AI: Notiz- und Produktivitäts-Suite setzt jetzt vermehrt auf KI-Features

Das Entwicklerteam von Notion hat in der Vergangenheit sukzessive ein ganzes Portfolio an Produktivitäts-Anwendungen auf den Markt gebracht. Gestartet war man vor einiger Zeit mit einer eigenen Notiz-App, und legte dann auch mit Notion Calendar, einer Kalender-Software, nach. Im April dieses Jahres wurde dann mit Notion Mail eine weitere Produktivitäts-App veröffentlicht.

Wie viele andere Unternehmen aus dem Produktivitäts-Bereich will Notion nun auch vermehrt auf KI-Features in den eigenen Anwendungen setzen. Dazu hat man Notion AI ins Leben gerufen, ein Eigengewächs, das direkt in Notion integriert ist, so dass man nicht auf externe Tools angewiesen ist – alle Funktionen sollen nahtlos ineinander greifen. Von Notion heißt es dazu:

„Der verantwortungsvolle Einsatz von KI ist aktuell ein viel diskutiertes Thema – insbesondere in den Bereichen Content-Erstellung, Management und Planung. Auch wenn der ständige, unbeaufsichtigte Gebrauch gewisse Risiken mit sich bringt, bietet KI bei sachgemäßer Nutzung mit Wissen und klaren Richtlinien zahlreiche Vorteile. Notion geht hier den richtigen Weg – mit einer umfassenden, eigenen KI-Funktion, die Nutzer:innen dabei unterstützt, organisatorische Hürden reibungsloser und effizienter zu bewältigen.“

Mit Notion AI sollen sich zahlreiche Anfragen und Aufgaben erledigen lassen: Unter anderem Suchen, Generieren, Analysieren und Chatten direkt in Notion. Zu den wichtigsten Funktionen gehören unter anderem eine Integration mit Slack und Google Drive oder Chats über beliebige Themen mit Wissen aus Modellen wie Claude & GPT-4. Zudem ist kein sogenanntes Prompting erforderlich, da viele Funktionen sich mit simplen One-Click-Aktionen bewältigen lassen.

Bild- und Dateianalyse, Übersetzungen und mehr

Notion AI stellt darüber hinaus auch eine Analyse von Bild- und Dateianhängen bereit, es lassen sich Dokumente im eigenen Stil generieren oder Texte nach Stil und Feedback überarbeiten, aus einem Diktat sofortige Übersetzungen generieren oder auch eine bestimmte Auswahl einer Wissensquelle festlegen, damit Notion AI gezielt auf bestimmte Informationen zugreift, oder diese auslässt. Nach Anrufen können Live-Meeting-Notizen und automatische Briefings per KI erstellt werden.

Die neuen KI-Funktionen von Notion AI sollen sich vornehmlich für den Gebrauch im geschäftlichen Umfeld eignen und werden insbesondere für die Enterprise-Kundschaft beworben. Im Business-Tarif sind die Features von Notion AI inklusive einer Suche, intelligenten Notizen und einem Recherche-Modus zum Preis von 19,50 Euro/Monat pro Mitglied bei jährlicher Abrechnung enthalten. Im kostenlosen Free-Tarif kann die Notion KI in einem Probe-Abo ausprobiert werden. Eine Übersicht über alle Tarife von Notion findet sich auf dieser Seite, weitere Infos zur Notion KI gibt es hier.