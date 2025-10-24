Neuer Bericht: Apple soll „iPhone 19“-Namen zugunsten von „iPhone 20“ auslassen

Wenn man dem Forschungsunternehmen Omdia Glauben schenken soll, wird die übernächste iPhone-Generation nicht „iPhone 19“, sondern stattdessen „iPhone 20“ heißen. Die Veröffentlichung ist nach den bisherigen Update-Zyklen von Apple wohl voraussichtlich für den Herbst 2027 geplant.

Wie das Magazin ETNews berichtet, habe der Omdia-Chefforscher Heo Moo-yeol auf einer Konferenz in Seoul, Südkorea, über die Gerüchte gesprochen, dass Apple die Markteinführung der neuen iPhones auf die erste Jahreshälfte vorziehen werde. Darüber hinaus gab der Forscher einige weitere Prognosen bezüglich der möglichen Entwicklungen bei Apple bis zum Jahr 2027.

„Apple wird das iPhone 18e und iPhone 20 in der ersten Hälfte des Jahres 2027 auf den Markt bringen, und das iPhone 20 Air, Pro, Pro Max und iPhone Fold 2 werden in der zweiten Hälfte des Jahres 2027 veröffentlicht.“

So berichtet ETNews und zitiert dabei den Forscher Heo Moo-yeol. Wie das News-Outlet weiter erklärt, soll diese Maßnahme Bestandteil einer umfassenderen Strategie sein, die iPhone-Benennung neu zu gestalten und das iPhone zum 20. Jubiläum in den Vordergrund zu stellen. Bei ETNews heißt es dazu:

„Der leitende Forscher […] hat nicht erklärt, warum Apple die Benennung geändert hat. Diese Änderung wird jedoch als Apples Versuch interpretiert, den Seriennamen, die Produktpalette und die Veröffentlichungszeit zum 20. Jahrestag des iPhone zurückzusetzen.“

Bereits beim iPhone X, das zum 10. Jubiläum des iPhones im Jahr 2017 auf den Markt kam, wandte Apple diese Strategie an, weswegen ein erneutes Überspringen eines Generations-Namens durchaus Sinn ergibt. 2017 hatte Apple das „iPhone 9“ übersprungen und stellte neben dem iPhone 8 und iPhone 8 Plus auch das iPhone X mit der römischen Ziffer für 10 im Namen vor.

Schon in der Vergangenheit gab es außerdem einige Berichte, die davon ausgehen, dass Apple das iPhone-Standardmodell zusammen mit einem neuen „e“-Modell in der ersten Jahreshälfte vorstellen werde. Sowohl The Information als auch der bekannte Apple-Lieferketten-Analyst Ming-Chi Kuo berichteten im Mai dieses Jahres, dass Apple zu einem halbjährlichen Veröffentlichungsplan übergehen könnte. Möglicherweise war bereits die aktuelle iPhone 17-Generation die letzte, die im Rahmen eines einzigen Apple-Events vorgestellt wurde.