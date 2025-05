Nomad Rocky Point Band: Neue Highlight-Farbe für das Apple Watch-Armband

Der US-amerikanische Hersteller Nomad ist auch bei uns im Blog mittlerweile wohlbekannt und hält ein großes Repertoire an Zubehör für unsere liebsten Apple-Geräte bereit. Immer wieder gibt es auch Spezialeditionen für einige der Produkte, die in in besonderen Farbvarianten auf sich aufmerksam machen: So auch jetzt geschehen mit der neuen limitierten Farbvariante des Nomad Rocky Point Bands für die Apple Watch Ultra.

Doch was genau ist das Nomad Rocky Point Band? Letzteres verwendet robustes, kompressionsgeformtes Fluorkautschuk und Titanium-Hardware sowie lichtabsorbierendes Material. „Die Details wurden hochwertig ausgearbeitet und erzeugen noch bessere Leistung sowie einen Leuchteffekt im Dunkeln“, heißt es von Nomad zum Uhrenarmand.

Eine weiche Oberfläche und der Z-förmige Übergang sollen für einen angenehmen Tragekomfort um das Handgelenk sorgen, während der Dornverschluss einen festen Halt bietet. So hält das Apple Watch-Armband auch sportlichen Herausforderungen stand und wird bei Dunkelheit durch lichtabsorbierende Pigmente zum leuchtenden Blickfang. Das Rocky Point Band ist in der leuchtenden Farbe Icy Blue Glow und wahlweise mit schwarzer oder silberner Titan-Hardware erhältlich.

Wasserresistentes Design mit integrierten Belüfungskanälen

Das Nomad Rocky Point Band weist ein wasserresistentes Design mit integrierten Belüftungskanälen zur Feuchtigkeitsregulierung auf, um auch bei schweißtreibenden Sportaktivitäten angenehm am Handgelenk zu sitzen. Das Armband hält zudem einer 5-20 kgf (entspricht ca. 49–196 Newton) starken, seitlichen Krafteinwirkung stand, wenn es an der Apple Watch angebracht ist.

Das Armband mit dem Fokus auf die Apple Watch Ultra (2) lässt sich mit Handgelenken mit einem Umfang von 17,5 bis 22,5 cm verwenden: Dazu sorgen 10 cm Länge auf Seite der Schnalle und 12,5 cm Länge auf der verstellbaren Seite. Das Nomad Rocky Point Band ist kompatibel mit allen Apple Watch-Modellen in den Größen 42, 44, 45, 46 und 49 Millimeter, und kommt auf ein Eigengewicht von 31 Gramm.

Das Nomad Rocky Point Band in der neuen Icy Blue Glow-Farbvariante ist ab sofort zum Preis von 79,95 Euro bei Amazon mit silbernem oder schwarzem Connector inklusive kostenlosem Versand erhältlich. Weitere Infos zum Rocky Point Band gibt es auch auf der Produktseite (bei Nomad.

