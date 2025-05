Exklusives Video: Zu Besuch bei Nuki in Graz

Wie wir bereits am Montag berichtet haben, ist Nuki am 12. Mai stolze zehn Jahre alt geworden. 2015 ist die Kickstarter-Kampagne gestartet, damals noch unter dem Namen „Noki“. Anlässlich des Geburtstags hat mich Nuki bereits in der vergangenen Woche nach Graz eingeladen, um mir Stadt und Hauptquartier zu zeigen. Ich habe die Gelegenheit genutzt, ein kleines Video für euch zu erstellen, in dem auch die beiden Nuki-Gründer ausführlich zu Wort kommen.

Habt ihr beispielsweise gewusst, dass Nuki vor dem Smart Lock noch ganz anders hieß und sein Geld mit dem Versand von SMS über das Internet verdient hat? Der Online-Dienst sms.at erreichte vor gut 20 Jahren in Österreich sogar einen Bekanntheitsgrad von 80 Prozent. Kurz nach dem Start unseres Blogs ist sogar eine SMS-App gestartet, so dass die ersten Kontakte zu den späteren Nuki-Machern schon vor der Kickstarter-Kampagne geknüpft wurden.

Schaut unbedingt mal in das Video rein, ich finde, dass es richtig klasse geworden ist. Wir arbeiten seit kurzer Zeit mit einem Cutter zusammen, der in Sachen Videoschnitt und Gestaltung echt etwas auf dem Kasten hat. Abonniert bei dieser Gelegenheit gerne auch unseren YouTube-Kanal, um keine weiteren neuen Videos zu verpassen.

Und bis Freitagabend habt ihr ja auch noch die Chance, ein Nuki Smart Lock Pro samt Keypad 2 und einigen exklusiven Geschenken zu gewinnen. Schaut also gerne auch bei unserem Gewinnspiel vorbei.