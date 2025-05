Neue smarte Balkonkraftwerke mit Speicher auf der Intersolar 2025

In der vergangenen Woche war ich für euch auf der Intersolar in München unterwegs. In der Hauptstadt Bayerns hat sich die Welt der Solarenergie getroffen und zahlreiche Neuheiten vorgestellt. Insbesondere mit den neuen Balkonkraftwerken waren auch zahlreiche Produkte für „einfache“ Endkunden mit dabei. Und genau aus dieser Kategorie habe ich mir vier Modelle genauer angesehen und für euch in einem Video zusammengefasst.

EcoFlow Stream Serie: Die innovativste Neuerung

Für EcoFlow geht in dieser Woche die neue Stream Serie an den Start. Vorbestellt werden können die verschiedenen Module bereits seit einiger Zeit, ab dem 15. Mai ist das neue Balkonkraftwerk dann offiziell erhältlich.

Die neue EcoFlow Stream Serie startet zunächst mit drei jeweils 1,92 Kilowattstunden fassenden Plug-In-Akkus. Stream Ultra und Stream Pro verfügen über Solar-Eingänge und können direkt mit Solar-Modulen verbunden werden, um Energie zu tanken. Über einen integrierten Mikro-Wechselrichter können bis zu 800 Watt ins Hausnetz abgegeben werden. Genau so kennt man es von gewöhnlichen Balkonkraftwerk-Lösungen.

Richtig innovativ wird es dann mit dem EcoFlow Stream AC Pro. Dieser wird einfach irgendwo im Haus aufgestellt und kann mit dem überschüssigen Solarstrom, der ansonsten ins öffentliche Netz verschenkt würde, aufgeladen werden. Zusätzlich zur einfachen Einspeisung ins Hausnetz verfügt der EcoFlow Stream AC Pro genau wie die anderen Stream-Speicher über zwei integrierte AC-Steckdosen, um besonders hungrige Haushaltsgeräte direkt anschließen zu können. So kann man die eigentliche 800-Watt-Grenze umgehen.

Was ebenfalls spannend ist: Die Stream-Geräte von EcoFlow können später auch in ein ausgewachsenes PowerOcean-System integriert werden, falls ihr noch mehr eigenen Solarstrom produzieren und nutzen wollt. Dort kommt in Kürze dann das neue KI-gestützte Home Energy Management System zum Einsatz. Das System kann Verbrauch und Prognose sowie dynamische Stromtarife überblicken und das Haus immer mit der besten Lösung versorgen – mit Optimierung der Kostenersparnis, des Eigenverbrauchs oder ganz individuell nach euren Wünschen mit Hilfe der KI. Zudem kann HEMS die Solaranlage bei anstehenden Unwetter-Ereignissen auf die Notstromversorgung vorbereiten und ist zudem kompatibel mit Batterien, Wechselrichtern, EV-Ladegeräten, Smart Plugs und Heizlösungen von EcoFlow. So landet etwa der Überschuss automatisch im Elektroauto oder dem Heizkessel. Hier findet ihr mehr Infos zu dieser Neuheit.

Das Balkonkraftwerk von Anker ist gar kein Balkonkraftwerk mehr

Die pure Leistung stand bei Anker im Mittelpunkt. Die ohnehin schon leistungsstarke Anker Solarbank 3 Pro, die bei voller Belegung mit Modulen als PV-Anlage angemeldet werden muss, wird noch stärker. Mit einer Combiner-Box können bis zu vier Solarbanks im Parallelbetrieb genutzt werden. Diese Konfiguration ermöglicht eine Batteriekapazität von bis zu 64,5 kWh und eine Leistung von 4,8 kW, zusammen mit einer MPPT-Eingangsleistung von 14,4 kW. Genaue Preise und den Aufwand der Installation wollte Anker aber noch nicht verraten.

Zendure mit einer Neuheit – oder doch nicht?

Zendure hatte für die Intersolar den SolarFlow 800 Pro mit im Gepäck. Was neu ist, ist im Prinzip nur bestehende und leicht optimierte Technik. Der SolarFlow 800 Pro könnte glatt als Hyper 2000 mit Batterie durchgehen. Für den deutschen Markt gibt es allerdings einige Verbesserungen, etwa vier MPP-Tracker oder eine integrierte Steckdose zur Off-Grid-Nutzung. Dafür muss man auf den Parallel-Betrieb verzichten, den Hyper 2000 ermöglicht – wobei das in Deutschland ohne Anmeldung nicht erlaubt wäre. Unterm Strich eine optimierte Lösung mit einem attraktiveren Preis, die demnächst flächendeckend verfügbar sein soll.

Jackery bringt neuen Allrounder mit Sicherheits-Features

Definitiv ein Allrounder: Der neue Jackery HomePower 2000 Ultra bietet euch eine Kapazität von 2.048 Wattstunden und einen integrierten Dual-MPPT für eine Eingangsleistung von bis zu 2.000 Watt. Es können bis zu drei Zusatz-Akkus plus Hauptmodul aufeinander gestapelt werden, um den Speicher auf bis zu 8 Kilowattstunden zu erweitern. Sollte es zu Problemen kommen, können sich die neuen Akkus von Jackery mit einem aerosolbasierten Löschsystem selbst löschen.

Hinweis zur Transparenz: Zur Erstellung unseres YouTube-Videos hat EcoFlow die Reisekosten zur Intersolar für uns übernommen. Selbstverständig werden wir die Stream Serie und weitere Balkonkraftwerk-Neuheiten völlig unabhängig genauer für euch unter die Lupe nehmen.

Titelbild: Solar Promotion