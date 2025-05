Die neuen Soundcore Liberty 5 von Anker im Kurz-Test

Kopfhörer ordentlich einzuschätzen, das fällt mir nicht unbedingt leicht. Ich habe vielleicht nicht dieses audiophile Gehör, das man für eine konkrete Einschätzung braucht. Zudem höre ich allerhöchstens ein bisschen Musik auf Spotify und schaue mir das eine oder andere YouTube-Video an. Aber vielleicht geht es euch ja genau so und ihr wollt nicht Unsummen für neue Kopfhörer ausgeben? Dann könnten die neuen Soundcore Liberty 5 von Anker möglicherweise etwas für euch sein.

Aktuell habe ich persönlich die Soundcore Liberty 4 Pro im Einsatz, die preislich gesehen direkt über den neuen Liberty 5 angeordnet sind. Aktuell würde ich ohnehin eher zum Pro-Modell raten, denn das ist bereits leicht reduziert für 109 Euro zu haben. Die neuen In-Ears der 5er-Serie werden dagegen noch zum Listenpreis von 99,99 Euro (Amazon-Link) verkauft.

Direkter Vergleich mit den etwas teureren Soundcore Liberty 4 Pro

Ich bin ja quasi direkt vom einen auf das andere Modell gewechselt. Der größte Unterschied ist auf den ersten Blick das Design der Ladehülle, denn die ist beim Pro-Modell mit einem kleinen Display ausgestattet, das unter anderem den aktuellen Ladestatus anzeigen kann. Auch einige ANC-Einstellungen kann man dort direkt am Case durchführen, was sicherlich „Nice-To-Have“ ist.

Diese Daten und Einstellungen findet man bei den neuen Soundcore Liberty 5 nur über die Soundcore-App. Gleichzeitig sorgt der Verzicht auf das Display dafür, dass das Ladecase einen Hauch kompakter ausfällt – vielleicht kommt euch das ja sogar entgegen?

Prima Produktpräsentation der Soundcore Liberty 5

Ganz und gar nicht verstecken muss sich Anker bei der Präsentation des Produkts. Die Soundcore Liberty 5 sind erstklassig und hochwertig verpackt. Beim Öffnen findet man gleich einen kleinen Guide, der die Steuerung der Kopfhörer und das erste Pairing erklärt. Zwar nur auf Englisch, aber insgesamt sehr verständlich.

Und auch die Kopplung mit der Soundcore-App ist ein Kinderspiel. Dort werden dann auch noch mal auf Deutsch einige wichtige Funktionen erklärt. Ohnehin kann ich euch die Installation der App sehr ans Herz legen.

Rund um die Soundcore Liberty 5 findet man in der App verschiedene ANC-Modi, kann Dolby-Sound aktivieren oder den Klang an die eigenen Wünsche anpassen – manuell oder automatisch mit dem interaktiven HearID-Klangtest. Zudem können bis zu vier Steuerungs-Optionen auf jedes der beiden Ohrteile gelegt werden.

Sehr gute Akkulaufzeit und ordentlicher Klang

Mit aktivierter Geräuschunterdrückung sollen die Soundcore Liberty 5 ganze 8 Stunden am Stück durchhalten, mit dem Ladecase kann man sie zudem drei Mal komplett aufladen. Sollte trotzdem mal der Saft ausgehen, reichen 10 Minuten am Ladegerät, um wieder bis zu 5 Stunden Musik hören zu können. Hier können die Soundcore Liberty 5 nicht ganz mit dem Pro-Modell mithalten, hier reichen 5 Minuten für 4 Stunden. Aber macht das in der Praxis tatsächlich einen nennenswerten Unterschied? Ich glaube es kaum.

In Sachen Klang kann ich mich bei den Soundcore Liberty 5 nicht wirklich beschweren, für den Preis ist der und auch die Geräuschunterdrückung absolut angemessen. Und wir wissen ja auch, dass die Preise bei Anker und Soundcore nicht in Stein gemeißelt sind. Im Verlauf der kommenden Monate geht es sicherlich mal 20 bis 25 Prozent nach unten – und dann sind die ohnehin schon günstigen Soundcore Liberty 5 ein richtig guter Deal.

