Is this yours?: Kurzweiliges Puzzle-Spiel startet auf iPhone und iPad

„Is this yours?“ (App-Store-Link) ist ein neues Puzzle-Spiel, das euch in das Fundbüro eines Flughafens führt, in dem ihr ungeduldigen Kunden ihre verlorenen Gegenstände zurückgeben müsst. Dabei habt ihr die Wahl zwischen einem Zen-Modus, in dem ihr die Gegenstände ganz entspannt zu den einzelnen Kunden sortieren könnt und einem schnellen Modus, bei dem ihr gegen die Zeit antretet. Ich habe „Ist this yours?“ für euch angespielt.

In „Ist this your?“ schlüpft ihr in die Rolle eines Fundbüro-Mitarbeiters am Flughafen und seid damit beauftragt, verlorene Gegenstände an ihre Besitzer, die alle in Tiergestalt auftreten, zurückgeben. Ein jeder Besitzer sagt euch zu Beginn, nach welchem Item er sucht. Ihr könnt dann zwischen vier Kisten hin- und herwechseln und die darin befindlichen Items durchsuchen und dann dem Kunden mit einem Wisch zurückgeben.

Das Spiel selbst lässt sich in zwei unterschiedlichen Modi spielen: Im Zen-Mode kommt es nicht auf Schnelligkeit an und ihr könnt im Prinzip so lange weiter Items zu den Kunden sortieren, wie ihr möchtet. Hier geht es also vor allem um Entspannung.

Im schnellen Modus spielt ihr gegen die Zeit, sodass euer Bildgedächtnis gefragt ist und ihre eure Merkfähigkeit unter Beweis stellen könnt.

Insgesamt ist „Ist this your?“ ein grafisch und vom Spielprinzip her nettes und unterhaltsames kleines Spiel, das der Entwickler Tepes Ovidiu im Alleingang entwickelt hat. Der Sound des Games ist ebenfalls stimmig.

Ich empfehle „Ist this your?“ gerne als unterhaltsamen kleinen Zeitvertreib weiter, erste optische Eindrücke liefert euch auf der folgende Trailer:

Ab 27. Mai erhältlich

„Ist this your?“ ist ab dem 27. Mai erhältlich und kann auf dem iPhone und dem iPad gespielt werden. Ihr könnt euch bereits jetzt für den Download registrieren. Preislich liegt das Spiel bei einmalig 1,99 Euro, was für den gebotenen Umfang absolut in Ordnung ist. Für das nette und obendrein werbefreie Puzzle finde ich den Preis fair.