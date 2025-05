Baseus Security S1: Neue kabellose Outdoor-Überwachungskamera mit Solarpanel

Sicherheitskameras für den Innen- und Außenbereich erfreuen sich seit einiger Zeit großer Beliebtheit – bieten doch die modernen Smart Home- und kabellosen Technologien viele Möglichkeiten, das Zuhause sicherer zu gestalten. Mit der Baseus Security S1 gibt es nun eine ganz neue und kabellose Outdoor-Überwachungskamera, die mit einem eigenen Solarpanel ausgestattet wurde, das sich sogar im Tagesverlauf nach dem Sonnenstand ausrichtet.

Der Hersteller Baseus ist bei uns im Blog bisher vor allem für Ladelösungen wie Ladestationen, Kabel und Powerbanks bekannt. Nun hat man aber auch erstmals eine WLAN-Sicherheitskamera für den Außenbereich vorgestellt, die inklusive einer IP67-Zertifizierung für Wasserdichtigkeit daher kommt, sowie über ein integriertes Flutlicht und einen Aufnahmewinkel von 145 Grad verfügt. Sie kann bei allen Witterungsbedingungen bei Temperaturen zwischen -20°C und +50°C eingesetzt werden.

Integriertes Solarmodul mit 40°-Schwenkfunktion

Damit die Baseus-Sicherheitskamera immer mit Strom versorgt wird, setzt das Modell auf ein solarbetriebenes Nachführsystem: Durch das Sonnenlicht-Tracking-System kann sich das Solarmodul mit dem Sonnenlicht um 40 Grad nach links und rechts bewegen. So wird täglich 100 Prozent mehr Solarenergie erzeugt als bei herkömmlichen fest installierten Modulen. Damit bietet das System das ganze Jahr über Schutz für das eigene Zuhause.

Die Baseus Security S1-Außenkamera ist darüber hinaus mit einem 10.400-mAh-Akku und der Schutzklasse IP67 ausgestattet, um auch extremen Temperaturen von -20°C bis +50°C standzuhalten. Mit einem 145°-Weitwinkelobjektiv und einer Sichtlinie von etwa 8 Meter mit 8-fachem Digitalzoom fängt die S1 eine breite Perspektive der Umgebung ein und liefert sowohl bei Tag als auch bei Nacht scharfe 2K-Videos mit lebendigen Details. Mit der 8 Meter-Farb-Nachtsichtfunktion und dem 400 Lumen-Scheinwerfer kann man selbst bei schlechten Lichtverhältnissen jedes noch so kleine Detail erkennen, und wird über die Baseus-App sofort über verdächtige Vorkommnisse informiert.

8 GB interner Speicher ermöglicht Aufnahmen für 1,5 Monate

Die S1-Überwachungskamera verfügt über einen integrierten 8 GB-Speicher, in dem bis zu 1,5 Monate an Aufnahmen ohne weitere Kosten gespeichert werden können. Dank der TÜV-zertifizierten Verschlüsselung in Militärqualität sind die Daten sicher, zudem behalten die Nutzer und Nutzerinnen jederzeit die vollständige Kontrolle über ihre Daten.

Für die Videoaufnahme lassen sich zwei Aktivitätszonen und zwei unerwünschte Zonen mit intelligenter KI-Erkennung für eine präzise Live-Überwachung und rechtzeitige Warnungen festlegen, um so auch unnötige Benachrichtigungen zu minimieren. Für eine klare Kommunikation sorgt darüber hinaus eine Zwei-Wege-Audio-Funktion inklusive Geräuschunterdrückungs-Technologie. Laut Herstellerangabe soll sich die Security S1 „einfach und flexibel einrichten“ lassen, und kann zudem problemlos über den Router direkt mit dem eigenen Heim-WLAN verbunden werden.

Die neue Baseus Security S1-Sicherheitskamera ist ab sofort zum Preis von 117,99 Euro bei Amazon inklusive einer Prime-Versandoption erhältlich. Zum Verkaufsstart lässt sich außerdem noch ein 18 Euro-Rabattcoupon auf der Produktseite aktivieren, der noch bis Sonntag, den 11. Mai 2025 oder solange der Vorrat reicht, gilt. Damit beträgt der Kaufpreis nur noch 99,99 Euro für die Neuerscheinung.

Baseus Security S1 Überwachungskamera Aussen Solar Kabellos Energie mit... Immer Strom mit solarbetriebenem Nachführsystem: Durch das branchenführende solarbetriebene Nachführsystem kann sich das Solarmodul mit dem...

2K-Klarheit mit 145°-Sichtfeld und 400-lm-Scheinwerfer: Die S1 fängt mit dem 145°-Weitwinkelobjektiv und einer Sichtlinie von ca. 8 m mit 8-fachem...