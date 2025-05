Apple motzt Karten-App für den Formel 1 Grand Prix in Monaco auf

In der kommenden Woche ist es wieder so weit: Vom 23. bis zum 25. Mai findet in Monaco der glorreiche Formel 1 Grand Prix statt. Die Straßen des Fürstentums verwandeln sich dann einmal mehr in eine Rennstrecke und ähnlich wie bereits beim Grand Prix in Las Vegas wird Apple Karten die wichtigsten Informationen rund um das Rennen anzeigen.

Immerhin tut sich rund um den Grand Prix einiges in Monaco: Es wird nicht nur die komplette Boxengasse aufgebaut, sondern auch zahlreiche Tribünen. „Die Rennstrecke wird in Karten hervorgehoben und enthält Details wie Markierungen für jede der legendären Kurven des Kurses sowie 3D-Darstellungen der Tribünen, Fußgängerbrücken, der Ziellinie und vielem mehr. Karten gibt auch Hinweise, beispielsweise auf Straßensperrungen, damit man sich so problemlos wie möglich fortbewegen kann“, schreibt Apple.

Detaillierte Stadtansicht macht Monaco noch interaktiver

Extra für die Zeit des Formel-1-Wochenendes liefert Apple in der Karten-App also ganz aktuelle Informationen und zeigt sogar einige kleine Rennautos in der Stadt an. Aber auch danach wird die detaillierte Stadtansicht in Monaco erhalten bleiben und zahlreiche Sehenswürdigkeiten in 3D zeigen, darunter Casino de Monte-Carlo, das Fairmont Monte Carlo, das Hôtel de Paris Monte-Carlo oder den Yacht Club de Monaco. Im Nachtmodus, der automatisch bei Einbruch der Dunkelheit aktiviert wird, leuchten die Objekte sogar im Mondschein.

Die verbesserte Stadtansicht liefert auch Details zu Fahrbahnmarkierungen, Bodenbedeckung, Bäumen und ÖPNV-Verbindungen, sowie hilfreiche Navigationsdetails wie Abbiegespuren, Mittelstreifen, Busspuren, Radwege und Fußgängerüberwege.

Mich wird es wohl so schnell nicht nach Monaco verschlagen. Falls ihr tatsächlich rund um das Rennwochenende vor Ort seid, könnt ihr Apple Karten aber so umfassend wie noch nie zuvor erleben.