Total War – ROME II: Relaunch für macOS am 29. Mai für moderne Hardware

Der für seine Spiele-Portierungen bekannte Publisher Feral Interactive hat große Neuigkeiten für das Spiel Total War: ROME II – Emperor Edition bekanntgegeben. Letzteres wird am 29. Mai dieses Jahres für macOS neu aufgelegt: Die neue Version des großen Strategie-Meisterwerks von Creative Assembly wurde aktualisiert, um nativ auf moderner Mac-Hardware zu laufen, und wird als kostenloses Upgrade für alle bisherigen User von Total War: ROME II im Mac App Store und auch bei Steam erhältlich sein.

Doch worum geht es in Total War: ROME II? Die Spieler und Spielerinnen führen eine von 28 spielbaren Fraktionen an, die aus den großen römischen Häusern und anderen Kulturen wie den Parthern, Griechen und Galliern stammen, um das Römische Reich in all seiner Pracht wieder aufzubauen – oder zu versuchen, es zu zerstören.

Die detailreiche Kampagnenkarte ist ein strategischer Spielplatz, auf dem man versucht, Rivalen durch entscheidende militärische, wirtschaftliche und diplomatische Aktionen zu unterwerfen. Auf der Schlachtkarte schlüpfen die Gamer in die Rolle großer Generäle in massiven Echtzeit-Gefechten: Tausende von Truppen treffen aufeinander, und das Terrain, das Wetter und die Kriegstraditionen der gegnerischen Armeen fordern das taktische Geschick heraus.

Veröffentlichung inklusive aller kostenlosen Updates

Total War: ROME II kehrt nun also ab dem 29. Mai 2025 als Emperor Edition auf macOS zurück, komplett mit allen kostenlosen Updates, einschließlich der Imperator Augustus-Kampagne. Weitere fünf Kampagnen- und fünf Kulturpakete können ab dem Start des Spiels erworben werden. Zu diesen kostenpflichtigen DLCs gehören das Desert Kingdoms Culture Pack sowie die Kampagnenpakete Empire Divided und Rise of the Republic, die alle zum ersten Mal für macOS erscheinen.

Total War: ROME II – Emperor Edition wird ab dem 29. Mai über Steam für macOS erhältlich sein, die Veröffentlichung im Mac App Store soll laut Info von Feral Interactive kurz darauf erfolgen. Wer das Spiel bereits besitzt, kann in einem der beiden Stores am Erscheinungstag ohne zusätzliche Kosten ein Upgrade durchführen. Einen Trailer, der die aktualisierte Version von Total War: ROME II – Emperor Edition vorstellt, haben wir euch abschließend eingebunden. Weitere Infos zum Spiel gibt es auch auf der offiziellen Website.

Fotos: Feral Interactive.