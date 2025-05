Sleepy Stork: Neues Physik-Puzzle über das Fallen und Träumen

Der deutsche App-Entwickler Tim Kretz hat schon einige witzige Spiele in den App Store gebracht, unter anderem Human Flag oder Lost Sock. Ab sofort könnt ihr seine neueste Kreation herunterladen, Sleepy Stork (App Store-Link) steht als kostenloser Download für iPhone und iPad zum Download bereit. Das Spiel kann mit seinen mehr als 100 Leveln kostenlos gespielt werden und finanziert sich über Werbeeinblendungen. Die Werbung kann mit einem einmaligen In-App-Kauf für 3,99 Euro dauerhaft deaktiviert werden.

Das Spiel beschäftigt sich mit der Frage, was mit einem Storch passiert, der auf seiner langen Reise in den Süden einfällt und vom Himmel fällt. Ich kann euch die Lösung bereits sagen: Mit etwas Geschick landet er in einem gemütlichen Bett. Und genau das ist eure Aufgabe in Sleepy Stork.

Sleepy Stork startet ziemlich einfach

Per Fingertipp können verschieden geformte Blöcke vom Bildschirm entfernt werden und so den Weg frei machen für den schlafenden Storch. Dieser fällt dann, nach allen Regeln der Physik, hoffentlich genau ins Bett. Natürlich gibt es in Sleepy Stork auch Hindernisse, die nicht verändert werden können, oder sogar gefährliche Elemente, die nicht berührt werden dürfen. Verfehlt der Storch das Bett oder fällt nach wenigen Sekunden wieder heraus, muss das Level neu gestartet werden. Nach jedem erfolgreich absolvierten Level erklärt Sleepy Stork die Bedeutung von bestimmten Träumen.

Eine Sache hat mir in Sleepy Stork nicht so gut gefallen: Der Schwierigkeitsgrad ist in den ersten 20 bis 25 Leveln doch schon sehr überschaubar, die meisten Level kann man fast blind absolvieren. Nur in den wenigsten habe ich mehr als einen oder zwei Versuche benötigt. Doch genau das wäre es, was das Spiel noch ein bisschen interessanter gestalten würde. Natürlich wird Sleepy Stork im Laufe der Zeit anspruchsvoller, mir geht das ehrlich gesagt aber zu langsam.

Und so hat Sleepy Stork vielleicht nicht unbedingt Hit-Potenzial. Da der Download kostenlos ist, kann man aber durchaus mal reinschauen – vor allem, wenn man ein eher gemütlicher „Gamer“ ist.