Drei neue Farben für die empfehlenswerten Soundcore Liberty 4 Pro

Im Januar habe ich einen kleinen Vergleich zwischen den damals neu erschienenen Soundcore Liberty 4 Pro von Anker und den AirPods Pro von Apple angestellt. Und auch wenn die Apple-Kopfhörer noch einen Tick besser in das Apple-Ökosystem eingebunden sind, habe ich fortan die Soundcore Liberty 4 Pro bedeutend häufiger genutzt. Der Grund dafür ist vor allem eine persönliche Sache, denn die günstige Alternative hält in meinem Ohr besser, als es die AirPods Pro tun.

Und auch optisch bekommt man bei den Anker-Kopfhörern einiges geboten. Neben den drei bisherigen Farben Weiß, Hellblau und Schwarz, die beiden letzteren mit einem Ladecase in Hochglanz-Optik, sind nun drei weitere Farben aufgetaucht. Auf der Amazon-Produktseite sind die Soundcore Liberty 4 Pro jetzt auch in den drei matten Farboptionen Grün, Hellblau und Schwarz gelistet.

Vor allem die grüne Farbvariante ist ein echter Hingucker und könnte glatt für eine Kooperation mit der Edelmarke Aston Martin herhalten. Neben den drei bekannten Farben im Titelbild gibt es hier alle neuen Farben im Detail:

Das erwartet euch bei den Soundcore Liberty 4 Pro

Die kabellosen Soundcore Liberty 4 Pro-Ohrhörer kommen mit einer nochmals verbesserten Geräuschunterdrückung und schnellerem Aufladen als die Vorgängermodelle daher. Die aber wohl offensichtlichste Änderung ist das verbesserte Gehäuse mit einem integrierten kleinen LED-Display, das die Akkulaufzeit anzeigt oder die ANC-Einstellungen anpasst, ohne das Smartphone selbst in die Hand nehmen zu müssen.

Zu den Features des neuen Soundcore Liberty 4 Pro gehört eine fortschrittliche und nochmals verbesserte Geräuschunterdrückung, die durch insgesamt sieben Sensoren, die Geräusche aus jedem Winkel aufnehmen, realisiert werden. So können sich Zug- oder Flugreisen dank einer dreimal stärkeren ANC-Funktion noch besser genießen lassen. Die Geräuschunterdrückung ist zudem adaptiv und passt sich alle 0,3 Sekunden an die sich ständig ändernde Umgebung an.

Regulär kostet die Kopfhörer 129,99 Euro, was im Vergleich zu den AirPods pro schon ein ziemlich guter Kurs ist. Vier der insgesamt sechs Farben erhaltet ihr derzeit sogar für nur 109 Euro.

Angebot soundcore Liberty 4 Pro von Anker, Kabellose Noise Cancelling Kopfhörer, Earbuds mit... Smart Case Display mit Touch-Leiste: Mit der Touch-Leiste und dem Display kannst du die Geräuschunterdrückung der kabellosen Noise Cancelling...

Unvergleichliches Noise Cancelling: Die Liberty 4 Pro Noise Cancelling Earbuds verfügen über 7 Sensoren (6 Geräuschsensoren und 1 Luftdrucksensor),...