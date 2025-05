Apple Intelligence: So soll sich die KI unter iOS 18.6 und iOS 19 weiterentwickeln

Apple baut seine KI-Plattform Apple Intelligence weiter aus, auch wenn die Einführung der personalisierten Siri noch auf sich warten lässt. Laut einem Bericht von Bloomberg-Reporter Mark Gurman soll die Weiterentwicklung in den kommenden Updates iOS 18.6 und iOS 19 erfolgen – auf zwei entscheidende Arten.

Apple Intelligence kommt nach China

Mit dem für dieses Jahr erwarteten Update auf iOS 18.6 wird Apple Intelligence erstmals auch in China verfügbar sein. Dort sollen laut Gurman lokale Partner wie Alibaba und Baidu für den Betrieb bestimmter KI-Funktionen sorgen. Bisher war Apple Intelligence in China nicht nutzbar, da viele westliche KI-Dienste dort nicht zugelassen sind.

Neue Funktionen mit iOS 19

Für iOS 19, das Apple im Rahmen der WWDC am 10. Juni 2025 vorstellen dürfte, sind weitere neue KI-Funktionen geplant – konkrete Details dazu nannte Gurman allerdings nicht. Spannend ist jedoch ein Hinweis aus einem US-Gerichtsverfahren: Google-CEO Sundar Pichai deutete dort an, dass Google Gemini in iOS 19 integriert werden könnte.

Zweite KI-Option neben ChatGPT

Bereits seit iOS 18.2 ist ChatGPT in Apple-Geräten verfügbar: Siri kann auf Wunsch direkt Antworten aus ChatGPT liefern, und auch die systemweiten Schreibwerkzeuge von Apple greifen auf die OpenAI-KI zurück. Mit einer möglichen Gemini-Integration würde Apple künftig eine zweite KI-Wahlmöglichkeit bieten.

Verfügbarkeit und Ausblick

Apple Intelligence ist derzeit auf dem iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, allen iPhone-16-Modellen sowie ausgewählten iPads und Macs verfügbar. Die Beta-Tests für iOS 18.6 sollen noch im April starten, die erste Beta von iOS 19 wird kurz nach der WWDC-Keynote an Entwickler ausgeliefert. Der finale Release ist wie gewohnt im September 2025 zu erwarten.

Apple forciert den Ausbau seiner KI-Plattform auf globaler Ebene und schafft mit Gemini potenziell mehr Vielfalt bei den integrierten Sprachmodellen – eine Entwicklung, die künftig mehr Kontrolle und Auswahlmöglichkeiten bei der Interaktion mit Siri und KI-gestützten Features bietet.