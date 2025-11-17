Wann gibt es CarPlay im Tesla?

Laut einem Bericht aus der letzten Woche hat Tesla angefangen, CarPlay intern zu testen. Während der E-Auto-Hersteller bisher auf sein eigenes Infotainmentsystem setzt, soll zusätzlich künftig auch CarPlay bereitstehen. Es ist davon auszugehen, dass lediglich das klassische CarPlay und nicht das erweiterte CarPlay Ultra verfügbar gemacht wird. Allerdings spezifiziert Bloomberg jetzt, dass CarPlay bei Tesla „in den nächsten Monaten“ bereitstehen soll. Für viele Tesla-Fans und Apple-Nutzer wäre das ein langersehnter Schritt, schließlich ist die Forderung nach CarPlay-Unterstützung bereits seit Jahren ein Thema.

Wann startet CarPlay bei Tesla?

Glaubt man den Infos von Bloomberg, geht es in den nächsten Monaten los. Allerdings gibt es keine konkrete Aussage und ein offizielles Statement fehlt bisher gänzlich. Wie Gurman anmerkt, wäre dies eine erstaunliche Kehrtwende für Tesla und seinen Chef Elon Musk, die die Kundenwünsche nach einer Implementierung von CarPlay lange ignoriert haben. Wir werden jedoch sehen, was letztendlich passiert. Musk könnte seine Meinung jederzeit ändern, denn das hat er in der Vergangenheit schon mehrfach bewiesen.

Wie soll CarPlay bei Tesla aussehen?

CarPlay soll jedoch nicht das komplette Display einnehmen, sondern lediglich in einem Fenster innerhalb der umfassenden Software-Oberfläche von Tesla erscheinen. Demnach handelt es sich um ein nettes Add-on, das für Tesla-Besitzer und Besitzerinnen in Kürze bereitsteht. Auch wenn dadurch nicht das volle CarPlay-Erlebnis geboten wird, wäre es immerhin ein Kompromiss, den viele wahrscheinlich begrüßen würden.

Wenn es offizielle Infos, einen Beta-Test oder weitere Details gibt, geben wir die News natürlich schnellstmöglich weiter. Bis dahin ist noch etwas Geduld gefragt, immerhin könnte sich Musk zu einem späteren Zeitpunkt wieder gegen CarPlay aussprechen – auch wenn viele hoffen, dass dies diesmal nicht passiert.