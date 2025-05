Sony WH-1000XM6: Amazon leakt Specs und Preise des neuen Flaggschiff-Modells

Wer plant, sich in Kürze einen neuen Over-Ear-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung und weiteren Premium-Funktionen zuzulegen, sollte noch ein paar Tage Geduld mitbringen. Wie es scheint, wird Sony das neue Flaggschiff-Over-Ear-Modell WH-1000XM6 in den kommenden Tagen auch offiziell präsentieren. Vorab sind bei Amazon in Spanien bereits erste Infos, darunter Spezifikationen und der Kaufpreis, aufgetaucht.

Eine Aktualisierung des Kopfhörer-Flaggschiffs von Sony ist mittlerweile dringend angeraten: Das noch aktuelle Modell WH-1000XM5 steht bereits seit nunmehr drei Jahren im Handel in den Regalen. Wie der Blog The Walkman Blog nun entdeckte, listet Amazon Spanien das neue Modell mit der Versionsnummer „6“ am Ende bereits in schwarzer Farbe zu einem Preis von rund 390 Euro. Dies soll sich mit bereits zuvor veröffentlichten Gerüchten decken. Die Auslieferung des neuen Sony WH-1000XM6 soll am 15. Mai dieses Jahres erfolgen. So lautet die Beschreibung:

„Der neue WH-1000XM6 True Wireless Noise Cancelling Kopfhörer von Sony bietet ultimative Geräuschunterdrückung. Mit dem neuen HD Noise Cancelling-Prozessor QN3 von Sony und 12 Präzisionsmikrofonen erfasst und unterdrückt die Multi Noise Sensor-Technologie Umgebungsgeräusche mit außergewöhnlicher Präzision. Die automatische NC-Optimierung passt sich an Ihre Umgebung an. Der WH-1000XM6 bietet außerdem den bisher besten Ambient Sound-Modus für On-Ear-Kopfhörer von Sony. Er wurde in Zusammenarbeit mit Top-Mastering-Ingenieuren entwickelt und bietet erstklassige Audioqualität mit 30-mm-Treibern, dem fortschrittlichen HD Noise Cancelling-Prozessor QN3, Hi-Res Audio-Unterstützung, DSEE Extreme und einem anpassbaren 10-Band-EQ in der Sony Sound Connect App. Die Kopfhörer sind faltbar und verfügen über eine neu gestaltete Tragetasche. Sie sind bequem zu tragen und in Schwarz, Silber oder Mitternachtsblau erhältlich, je nachdem, was Ihnen gefällt. Weitere Merkmale: Bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit, schnelles Aufladen, 360 Upmix für Kino, Game EQ, die bisher beste Anrufqualität von Sony und Multipoint-Konnektivität.“

In den Produktdetails wird auch eine Wasserdichtigkeit erwähnt, allerdings ohne eine Angabe einer spezifischen IP-Zertifizierung. Auch eine Information zu unterstützten Codecs fehlt in den Angaben bei Amazon. The Walkman Blog geht davon aus, dass mindestens AAC, SBC und LDAC mit an Bord sein werden, vielleicht sogar LC3. Auch zum Bluetooth-Chipset gibt es noch keine Infos. „Die Zunahme der NC-Mikrofone ist vielleicht der Grund, warum Sony einen neuen QN3 einsetzt, der zusätzliche Eingänge für NC-Mikrofone haben könnte“, mutmaßt The Walkman Blog.

Die wohl versehentlich vorab veröffentlichte Produktseite des neuen Sony WH-1000XM6 ist bereits von Amazon in Spanien wieder offline genommen worden. Die oben erwähnten Details dürften aber trotzdem weiterhin gelten, und auch das Veröffentlichungsdatum des 15. Mai kann man sich nun getrost im Kalender markieren. Sobald wir vom neuen Sony-Kopfhörer etwas Neues hören, werden wir es euch natürlich wissen lassen.